Prezes Da Grasso: Pizza to produkt covidoodporny!

Autor: www.horecatrends.pl Data: 02 marca 2021 09:40

Jak pizza i Państwa pizzerie poradziły sobie w pandemii, czy faktycznie pizza to towar pandemioodporny?

- Marka Da Grasso funkcjonuje na polskim rynku już 25 lat i od początku istnienia sieci nasz model biznesowy zakłada sprzedaż głównie w kanale delivery, który obecnie jest jedynym sposobem obsługi klientów w branży gastronomicznej. Dostawy i sprzedaż na wynos już przed pandemią stanowiły w naszych lokalach około 80% wszystkich zamówień. W tym trudnym dla naszej branży czasie zapewnia nam to stabilność, ale oczywiście z niecierpliwością czekamy na zdjęcie lub przynajmniej poluzowanie aktualnych obostrzeń – mówi Magdalena Piróg.

W ostatnich miesiącach sieć Da Grasso położyła szczególnie duży nacisk na sprzedaż online. - Uruchomiliśmy kampanie marketingowe, których celem było zachęcenie klientów do skorzystania z naszej oferty. Pierwsze rezultaty już są widoczne – odnotowaliśmy rok do roku 25-procentowy wzrost zleceń składanych przez naszą stronę internetową. Oczywiście, pomimo wszystkich tych wysiłków niektórzy nasi franczyzobiorcy odczuli mocniej skutki obostrzeń. Dotyczy to szczególnie tych partnerów, którzy swój biznes w dużej części opierali na obsłudze klientów na miejscu. W takich sytuacjach od samego początku pandemii naszym priorytetem jest wspieranie franczyzobiorców. Opracowujemy i wdrażamy w życie specjalnie działania promocyjne i marketingowe dla poszczególnych placówek. Ponadto, nasza oferta jest dostosowywana do potrzeb konsumentów, aby wszystkie nasze lokale franczyzowe mogły przetrwać okres związany z ograniczeniem działalności gastronomii bez większych trudności. Jednocześnie, dbamy o zachowanie najwyższych standardów higienicznych w produkcji dań na wynos i podczas dostawy. Jesteśmy gotowi, gdy tylko obostrzenia zostaną poluzowane, zapewnić naszym klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa także podczas obsługi w pizzeriach - zapewnia.

- Jednak największa część naszego sukcesu to po prostu pyszna pizza, którą jak się okazuje nasi klienci cenią niezależnie od okoliczności. W minionym roku uruchomiliśmy osiem nowych pizzerii a tylko w marcu planujemy otwarcie dwóch kolejnych. Mając na uwadze doświadczenia ostatnich miesięcy mogę stwierdzić, że pizza okazała się towarem „pandemioodpornym” – zapewnia Magdalena Piróg