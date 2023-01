Prezes Green Caffe Nero: Na rynku jest wiele ofert. "Sporo po upadłych lokalach"

Adam Ringer, prezes Green Caffe Nero przyznaje, że 2022 rok byl bardzo burzliwy dla branży HoReCa.

Jak się w tej sytuacji odnajduje Adam Ringer i Green Cafe Nero?

- Jesteśmy elastyczni. Wprowadzamy do menu zarówno pozycje tańsze, jak i te droższe – mówiąc krótko, rozszerzamy naszą siatkę cenową, by móc zaoferować różne opcje dla osób o zróżnicowanych dochodach. Nie rezygnujemy z jakości – niezależnie od ceny szukamy najlepszych składników, lokalnych i rzemieślniczych produktów, intrygujących przepisów - zapewnia.

Szacuje się, że w ostatnich 3 latach zamknęło się ok. 20% punktów gastronomicznych w naszym kraju.

- W ostatnich miesiącach nasze wyniki się polepszyły. Mimo, że liczba transakcji jest dalej nieznacznie niższa niż ta przed pandemią, to jednak średni rachunek znacząco poszybował w górę. A lokale, które otwieraliśmy w ostatnich dwóch latach okazały się trafionymi inwestycjami. Dla nas to był czas intensywnego poszukiwania nowych lokalizacji. Jest wiele ciekawych ofert na rynku, w tym sporo po upadłych punktach. Czynsze idą w dół, więc jest to dobra okazja dla tych, którzy przetrwali i mają moc na dalszy rozwój. Teraz nadchodzi moment zbierania owoców pracy z ostatnich trudnych miesięcy – dlatego my w styczniu otwieramy 4 nowe lokale, a łącznie planujemy 6 – 7 otwarć pierwszym kwartale 2023. Pandemia pokazała, że nie można się ograniczać do centrów miast czy obszarów biurowych, bo te mogą wyjątkowo łatwo opustoszeć. Szukamy więc różnorodnych lokalizacji. To z pewnością będzie rok wielu nowych otwarć - przyznaje Adam Ringer.