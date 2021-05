Prezes McDonald's: Veggie Burger to dopiero początek ekorewolucji!

McDonald's Polska właśnie zaczyna wielkie testowanie burgera ze sztucznym mięsem. Sieć także coraz śmielej rezygnuje z plastiku.

Autor: www.horecatrends.pl / money.pl Data: 02 maja 2021 18:42

Tydzień temu sieć wprowadziła do oferty warzywnego Veggie Burgera i zapewnia, że produkt dobrze się sprzedaje. -Wydaje nam się, że Veggie Burger ma potencjał, żeby zostać z nami na zawsze i być kolejną opcją dla gości - mówi w rozmowie z money.pl Adam Pieńkowski, prezes McDonald’s Polska.

Sztuczna wołowina w McDonald's

Jeszcze w tym roku w polskich restauracjach McDonald’s ma się pojawić kanapka ze sztuczną wołowiną. Czym będzie się różnić od Veggie Burgera? Kotlet z laboratorium, czyli sztuczna wołowina, jest wyprodukowany z grochu. W smaku jest bardzo zbliżony do tradycyjnego mięsa. Natomiast ten z Veggie Burgera smakuje jak warzywa. I to właśnie kwestia smaku może zadecydować, czy sieć wprowadzi na stałe nowatorskiego burgera.

- W ciągu najbliższych miesięcy będziemy w Polsce testować tego typu rozwiązania i zobaczymy, jaki potencjał - biznesowy i smakowy - stoi za alternatywą dla wołowiny - wyjaśnia prezes firmy.

Plastikowa rewolucja w McDonald's

W zeszłym roku z lokali zniknęły m.in. plastikowe słomki i opakowania do lodów. Od czerwca tego roku ten sam los spotka plastikowe sztućce. Co zamiast nich? To się jeszcze okaże.

Co ciekawe w tej kwestii sieć nie wyklucza powrotu do restauracyjnych korzeni, czyli tradycyjnej zastawy stołowej w postaci wielorazowych talerzy i metalowych sztućców.