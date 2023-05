Prezes Winterhalter Polska: Klienci znów inwestują w jakość i święty spokój (WIDEO)

Horecatrends: Mamy za sobą I kwartał 2023 r. Jak ocenia pani prezes obecną kondycję branży HoReCa? Jakie nastroje panują na rynku gastronomicznym?

Joanna Sobczyk, prezes Winterhalter Polska: Mówiąc o pierwszym kwartale, czyli pierwszych trzech miesiącach roku 2023 nie sposób nie wrócić do ostatnich trzech lat, bo one doświadczyły i branżę, i całe nasze społeczeństwo. Mamy za sobą czas wielu niespodzianek, wielu zwrotów akcji, a końcówka 2022 roku była zapowiedzią albo dużym znakiem zapytania, co będzie zimą i jak ten pierwszy kwartał będzie wyglądał. Dziś mogę powiedzieć, że nabieramy wiatru w żagle, że odetchnęliśmy i że nasi klienci powracają do równowagi, podejmują decyzje - w naszym przypadku wracają do pytań o wynajem długoterminowym. Wstrzymywali się z tymi decyzjami, dziś to się na nowo otwiera. To po pierwszym kwartale, ale przed nadchodzącym dobrym sezonem jest zapowiedzią lepszego i stabilniejszego czasu.

Klientami Winterhalter są przedsiębiorcy prowadzący restauracje, ale i piekarnie, cukiernie i catering. W której z tych branży widać teraz największy rozwój?

Wszystkie z wymienionych wracają do równowagi i rozwijania się. Firmy cateringowe - czy powstają nowe? Głównie rozwijają się te, które już istniały. Dodatkowo w czasie pandemii restauracje dywersyfikując swoje usługi również zaczęły pracować z cateringiem. Cukiernie ‘’odbiły’’, bo ludzie chcą korzystać z dobrej jakości jedzenia, z dobrej jakości wypieków. No i właśnie, wracamy do tematu jakości. Wszyscy ci, którzy dzisiaj się rozwijają i mają szansę się rozwinąć to są hotele, firmy cateringowe, restauracje czy cukiernie, które stawiają na jakość.

Jakiej jakości szukają klienci Winterhalter? Czy liczy się energooszczędność?

Zdecydowanie tak. Podkreślamy, że dzisiaj klienci nie wydają - dzisiaj klienci inwestują. Trafiają do nas klienci, którzy inwestują i wiedzą, że płacąc adekwatną cenę do jakości mają święty spokój. My ten spokój dostarczamy. To jest kwestia nie tylko samej zmywarki, ale całego systemu. Dostarczamy cały system: uzdatnianie wody, kosze, odpowiednio dobraną chemię i całą obsługę posprzedażową. Klienci, którzy chcą oddać pod opiekę swoje - zakupione bądź wyrentalowane - urządzenia trafiają do nas. To jest istotne jak myślą i czy myślą w perspektywie długoterminowej, ponieważ zmywarka czy sprzęt gastronomiczny to nie jest sprzęt na 2 lata.

Eksperci Winterhalter bardzo często podkreślają znaczenie fachowego doradztwa i szkoleń. Dlaczego to jest takie ważne?

Podłączyć zmywarkę to jest jedna rzecz, ale najpierw trzeba odpowiednio przygotować miejsce. Do tego potrzebne jest fachowe wsparcie przedsprzedażowe. Szkolimy i pracujemy bardzo blisko z przedstawicielami handlowymi i z handlowcami naszych partnerów handlowych. Druga rzecz to montaż i uruchomienie zmywarki. Szkolimy serwis, żeby wszystkie podłączenia były wykonane idealnie, żeby ta zmywarka już w najlepszy sposób zaczęła pracować. Potem szkolimy użytkowników, jak pracować na naszym sprzęcie, żeby uniknąć awarii i żeby oszczędzać pieniądze, ponieważ od zachowań użytkowników zależy również to, czy woda będzie zużywana w większej ilości czy z prądu zmywarka będzie korzystać przez cały czas, czy zostawianie otwartych drzwi ma znaczenie. Szkolimy użytkowników, mało tego - wracamy z szkoleniami. Nasz serwis będąc na jakiejkolwiek interwencji serwisowej, na regulacji chemii albo po prostu na przeglądach okresowych doszkala personel. Wdrożyliśmy projekt Akademia Winterhalter i pracujemy z nim od roku. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie na każdej sesji podkreślana jest rola edukacji, rola szkoleń, bo to jest wstęp do pracy.

Zatem pojęcie premium dotyczy nie tylko samego urządzenia?

Winterhalter nie sprzedaje urządzeń - Winterhalter daje opiekę klientom i tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy - święty spokój. Nasi klienci mogą zająć się tym, czym powinni się zajmować. Nie muszą troszczyć się o sprzęt na zapleczu.

Dziękuję za rozmowę.