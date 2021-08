Przemysław Klima: Fine dining będzie rósł w siłę

Trzeba poczekać na powrót turystycznego foodie, który zwiedza nie tylko restauracje gwiazdkowe, ale też wiele innych. Gastronomia jest wykładnią turystyczną i przyciąga ludzi – powiedział Przemysław Klima, szef kuchni nagrodzonej gwiazdką Michelin krakowskiej restauracji Bottiglieria 1881.

Autor: Jakub Szymanek Data: 13 sierpnia 2021 16:55

Przemysław Klima, szef kuchni w restauracji Bottiglieria 1881, w rozmowie z Jakubem Szymankiem z Horecatrends.pl ocenił obecną sytuację w gastronomii.

– Wydaje mi się, że wychodzimy na prostą. Nie mówię o dużych ruchach, bo to zamrożenie będzie dalej trwało i będzie nas dotyczyć mniej lub bardziej, patrząc na to, co dzieje się dookoła. Natomiast ludzie są spragnieni wychodzenia, interakcji i restauracji. I to dotyczy każdego typu lokali, czy to są pizzerie, restauracje casualowe, fine dining czy każde inne – tłumaczył szef kuchni.

– Jeśli chodzi o fine dining, który jest postrzegany jako coś drogiego, na specjalną okazję, a wcale tak nie musi być, to będzie on rósł w siłę, ale potrzebuje jeszcze czasu. Trzeba poczekać na powrót turystycznego foodie, który zwiedza nie tylko restauracje gwiazdkowe, ale też wiele innych. Gastronomia jest wykładnią turystyczną i przyciąga ludzi, którzy podróżują do poszczególnych miast, żeby tam w konkretnych miejscach zjeść, a przy okazji zwiedzić miasto. I to jest coś pięknego. Z czasem wróci to na dobre tory, ale póki co, trzeba być cierpliwym i robić swoje – dodał.

Zapytaliśmy Przemysła Klimę, czy w obecnej sytuacji w gastronomii gwiazdka Michelin bardziej pomaga, czy może przeszkadza w funkcjonowaniu.

– Są dwie strony medalu. Z jednej strony pomaga, bo mamy cały czas gości i możemy cieszyć się serwisem. A z drugiej strony, gdyby tych gwiazdek było więcej, to byłoby to lepsze dla ludzi, którzy mieliby większy wybór, a tym samym szansę na poznanie jeszcze większej liczby różnych dań. Patrząc np. na Paryż, w którym jest wiele restauracji z gwiazdką Michelin, każdy tam robi swoje i nikt nikomu nie wchodzi w paradę, a tym samym jest duży wybór dla konsumentów. Gdyby coś takiego było w Polsce, byłoby wspaniale – wyjaśnił.

Szef kuchni krakowskiej restauracji Bottiglieria 1881 odniósł się także do czwartej fali pandemii, która z pewnością dotknie gastronomię.

– Ciężko jest przygotować się na coś, co jest niewiadomą. Już ostatni lockdown pokazał, że rząd ze swoimi działaniami jest nieobliczany. Z dnia na dzień zostaliśmy zamknięci na ponad pół roku, co było śmieszne. Dlatego nie wychodzę aż tak do przodu. Myślę o tym, co będzie jutro, bo jutro mam gości i trzeba przygotować serwis. A co będzie jesienią, to czas pokaże, co się z nami stanie – stwierdził Przemysław Klima.