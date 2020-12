Radcy prawni dla gastronomii: Jak wyeliminować zbędne koszty?

Branża gastronomiczna, w związku z zarządzonymi obostrzeniami w wyniku pandemii, jest w tragicznej sytuacji. Dlatego zapytaliśmy ekspertów z Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.co jakie działania powinni podjąć obecnie restauratorzy, żeby zlikwidować zbędne i obciążające koszty.

Co w obecnej sytuacji powinni zrobić restauratorzy, jakie działania powinni podjąć krok po kroku, żeby wyeliminować zbędne a obciążające koszty - żeby przetrwać?



Komentują: Ludomir Biedecki, Associated Partner oraz Jarosław Karlikowski, Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k. dla horecatrends.pl:

Restauratorzy powinni dokonać przeglądu wiążących ich umów, które generują koszty pod kątem możliwości ich renegocjacji. Szczególnie korzystne mogą być postanowienia przewidujące elastyczną możliwość zamawiania towarów/produktów. W braku tego rodzaju uregulowań warto podjąć rozmowy negocjacyjne dotyczące takich kwestii jak: odroczenie płatności z tytułu dostaw lub ich rozbicie na większą liczbę mniejszych rat bądź ograniczenie wielkości dostaw; zawieszenie płatności z tytułu leasingu sprzętu/wyposażenia czy pojazdów; zawieszenie płatności czynszu z tytułu najmu lokalu; odroczenie płatności z tytułu rat kredytowych bądź otrzymanych pożyczek; zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni lokalu, a w konsekwencji zmniejszenie wysokości czynszu oraz opłat eksploatacyjnych i mediów; rozwiązanie ewentualnych umów dotyczących świadczeń o charakterze niefundamentalnym dla działalności (np. reklama czy promocja w mediach społecznościowych, druk materiałów promocyjnych, etc.).

W skrajnych przypadkach restauratorzy mogą wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia do sądu o ustalenie w jaki sposób umowy mają być wykonywane, w tym w jakiej wysokości powinny wynikać z nich płatności, a nawet czy nie powinny zostać rozwiązane. Podstawą takiego wniosku do sądu jest art. 3571 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności i dalsze wykonywanie umów byłoby związane z nadmiernymi trudnościami albo groziłyby rażącą stratą, wówczas strona dotknięta takimi zdarzeniami może w ramach postępowania sądowego zmienić lub doprowadzić do rozwiązania umowy.

W zakresie dotyczącym redukcji kosztów zatrudnienia restauratorzy powinni śledzić prace nad ustawą wprowadzającą tzw. tarczę branżową. Prace nad nią trwają w Sejmie, ale aktualna wersja przepisów przewiduje dofinasowania do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek na ZUS oraz wypłatę dodatkowego postojowego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń będzie przysługiwać przedsiębiorcom, których przychody spadły o co najmniej 40% w jednym z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Dofinansowanie wyniesie do 2000 zł na jednego pracownika, przez okres 3 miesięcy. Z kolei warunkiem udzielenia zwolnienia ze składek ZUS będzie spadek przychodów z działalności w listopadzie 2020 r. o 40% w porównaniu do listopada 2019 r. Osoby prowadzące restauracje w formie jednoosobowej działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się o dodatkowe świadczenia postojowe jeżeli spadek przychodów przez nie uzyskiwanych wyniesienie w danym miesiącu co najmniej o 40% w stosunku do przychodu sprzed roku.