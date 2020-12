Radcy prawni dla gastronomii: Kiedy podjąć decyzję ostateczną - o ogłoszeniu upadłości

Kiedy podjąć decyzję ostateczną - o ogłoszeniu upadłości - jak to zrobić krok po kroku. Co zrobić z lokalem i sprzętem, który został - jak go sensownie sprzedać i na tym nie stracić? - mówi Konrad Werner, Counsel, Co-Head of Banking & Finance w Noerr LLP.

Dla horecatrends.pl: Konrad Werner, Counsel, Co-Head of Banking & Finance w Noerr LLP.

Co robić w przypadku problemów finansowych w spółce?

- rozpoczęcie rozmów z wierzycielami w celu renegocjacji zasad regulowania zadłużenia, np. poprzez wydłużenie terminów płatności;

- w przypadku, gdy negocjacje z kontrahentami nie przyniosą rezultatów, złożenie do sądu wniosku restrukturyzacyjnego; ew. skorzystanie z uproszczonej restrukturyzacji

- ostatecznie, w przypadku, gdy spełnione zostaną odpowiednie przesłanki, a nie ma możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

Kiedy podjąć decyzję ostateczną:

Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest konieczne, gdy zajdzie jedna z dwóch przesłanek niewypłacalności nakładających na przedsiębiorcę ustawowy obowiązek złożenia takiego wniosku, a jednocześnie nie ma możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Przesłanki utraty zdolności wykonywania zobowiązań:

- domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące;

- dłużnik będący osobą prawną jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Warto przy tym pamiętać, że o ile pierwsza przesłanka ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, o tyle druga odnosi się jedynie do spółek i niebędących spółkami jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.

Z punktu widzenia skutków obecnie trwającej pandemii, kluczowa jest przesłanka utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeśli więc przedsiębiorca posiada wobec swoich kontrahentów przeterminowane zobowiązania pieniężne i nie ma możliwości ich uregulowania z uwagi na brak płynności finansowej, to - o ile nie jest to sytuacja chwilowa - jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ocena spełnienia opisanej wyżej przesłanki niewypłacalności powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie, a zarazem bardzo starannie. Brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia stanu niewypłacalności, jest bowiem niedopełnieniem ustawowego obowiązku złożenia takiego wniosku i może narazić osoby decyzyjne na osobistą odpowiedzialność cywilną wobec wierzycieli. Dotyczy to również sytuacji, gdy działalność była prowadzona w formie spółki kapitałowej, gdzie co do zasady za zobowiązania odpowiada wyłącznie spółka, a nie jej właściciele czy osoby nią zarządzające. Brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia stosownych przesłanek może nawet prowadzić do odpowiedzialności karnej osób zobowiązanych do złożenia wniosku.

Aby uniknąć konieczności zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, warto przede wszystkim porozumieć się z wierzycielami co do odroczenia wymagalności zobowiązań, ich częściowego umorzenia czy też zawieszenia płatności np. czynszu. Przesunięcie terminu płatności zobowiązania oznacza, że przestaje ono być wymagalne, a brak wymagalnych, przeterminowanych zobowiązań to także brak obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w oparciu o przesłankę braku płynności finansowej.