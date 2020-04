Restauracja Biała – zjedz i wypij znika z mapy Warszawy

Restauracja Biała – zjedz i wypij, należąca do Grupy Warszawa, kończy swoją działalność. Informacje o zamknięciu lokalu właściciele przekazali w mediach społecznościowych.

Autor: horecatrends.pl Data: 21 kwietnia 2020 09:20

Biała – zjedz i wypij stała się kolejną ofiarą pandemii koronawirusa.

- Kochani, epidemia SARS CoV-2 to nie tylko choroba, która jest śmiertelnie groźna dla ludzi. To też paskudztwo, które niszczy całe gałęzie gospodarki, w tym gastronomię. Z przykrością musimy Was poinformować, że Biała – zjedz i wypij znika z mapy Warszawy. Nie będziecie mogli już usiąść w naszym ogrodzie i zjeść śniadania ani wieczorem napić się pysznych koktajli. Właściciel budynku ma inne plany wobec tej nieruchomości, chce zrobić remont i przeczekać epidemię, ale już bez nas. Smutno nam i tyle. Nic nie da się zrobić - napisano na profilu restauracji na Facebook.com.