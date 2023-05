Restauracja Da Vinci: Czym wyróżnić menu restauracji hotelowej?

Jak przyciągnąć gości do restauracji hotelowej?

Sebastian Strójwąs, szef kuchni restauracji Da Vinci, wskazuje, że w restauracji hotelowej warto postawić na różnorodne, ale jednocześnie nieszablonowe menu. Ważne, by dania wiązały się z miejscem, w którym znajduje się hotel. Najlepiej też, by powstawały z produktów od lokalnych dostawców. Podstawa to jakość i świeżość.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Staramy się, żeby produkty, których używamy, były z naszego regionu. Wspieramy naszych lokalnych przedsiębiorców: mniejsze, większe, średnie firmy - mówi szef kuchni Da Vinci.

Da Vinci: Jagnięcina i raki

Restauracja Da Vinci serwuje m.in jagnięcinę i raki. To polskie, ale mało dziś znane smaki. Goście są na nie bardzo otwarci i chętnie ich próbują. Dotyczy to zarówno obcokrajowców, ciekawych naszych połączeń smakowych, jak i rodzimych bywalców restauracji Da Vinci.

- Staramy się wprowadzać dania kuchni staropolskiej w odnowionej, nowoczesnej wersji - mówi Sebastian Strójwąs.

Restauracja DaVinci na Euro Gastro 2023

Podczas targów Euro Gastro 2023 kucharze restauracji Da Vinci Nicholas Allen i Sebastian Strójwąs brali udział w pokazie kulinarnym, gdzie zaprezentowali ekologiczną jagnięcię z Górna marynowaną w kawie, podaną z ciastkiem ziemniaczanym z porem, w asyście glazurowanych mini warzyw, żelki miętowej oraz tiulu, żelu i galaretki kawowej.

Restauracja Da Vinci znajduje się w Podzamczu Chęcińskim koło Kielc – na trasie między Krakowem, a Warszawą w zabytkowym Dworze Starostów z przepięknym widokiem na Zamek Królewski w Chęcinach. W Da Vinci przeszłość łączy się z nowoczesnością. W zespole pałacowo-parkowym znajduje się Dwór Starostów Chęcińskich, barokowy ogród – jeden z trzech tego typu w Polsce, zabytkowa brama króla Jana III Sobieskiego, piękna aleja lipowa prowadząca przez Bramę do Dworu Starosty wokół którego pozostałości fosy zostały przekształcone w stawy wypełnione rybami oraz hotel w zabytkowym spichlerzu. W tym samym kompleksie znajduje się nowoczesne Centrum Nauki Da Vinci, ogród doświadczeń z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, a także BioBank - bank komórek macierzystych.