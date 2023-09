Restauracja dla 12 gości? "To wymaga absolutnie przemyślanej strategii" [WYWIAD]

Restauracja prowadzona przez szefa kuchni Dae Kima będzie usytuowana dokładnie przy wejściu na stację metra 34th Street Herald Square. Będą przeplatały się w niej wpływy koreańskie, chińskie, japońskie i francuskie. W menu znalazło się jedynie 12 pozycji, które nie przewidują zamienników wegetariańskich, wegańskich czy nie zawierających owoców morza.

Krzysztof Kaliciński, konsultant i szkoleniowiec w rozmowie z portalem horecatrends.pl podkreślił, że w Polsce istnieją bardzo kameralne miejsca tego typu, jednak prowadzenie restauracji, szczególnie biorąc pod uwagę jej typ, z tak małą liczbą miejsc wymaga absolutnie przemyślanej strategii.

Jak dodał Kaliciński, tego rodzaju miejsca są to tzw. "hard door selection", czyli lokalami, które nie potrzebują wielu klientów, jednak tych „najlepszych”, płacących wysokie rachunki.

Szkoleniowiec wskazał, że czynników, dzięki którym właściciele restauracji fine dinningowych o minimalistycznej powierzchni mogą odnieść sukces jest niewątpliwie kilka, a nawet więcej. Jak dodał, prowadzenie restauracji to biznes jak każdy inny. Bez wątpienia wymaga świadomości, dla jakiego klienta otwieramy lokal, jaką przyjmujemy strategię i w jaki sposób powinniśmy prowadzić absolutnie konsekwentną, świadomą komunikację.

- Bezcenne w takich przypadkach jest również doświadczenie: jakość, unikalność i umiejętność zbudowania wokół miejsca społeczności. Do tego prostota i minimalizm, krótka, elastyczna karta, innowacje i eksperymenty jako wyróżniki. Klientom trzeba wyraźnie powiedzieć co otrzymają i dostarczyć to. Powtórzę, w takich miejscach klienci płacą duże pieniądze za przeżycia i emocje, produkt jest ich wehikułem.

Krzysztof Kaliciński zaznaczył, iż promocja i komunikacja takich lokali musi wynikać ze strategii, a to jaka będzie musi być zgodne z konceptem. Jak dodał, tu nie wystarczy wrzucanie zdjęć do social mediów.

- Promocja i komunikacja tego rodzaju restauracji musi być skierowana do bardzo konkretnej grupy klientów. Najważniejsze jest jednak to, że są to zwykle miejsca, które przyciągają jakością, kameralnością, niszą. Najważniejsze jest doświadczenie gastronomiczne, a nic bardziej nie pomaga komunikacji jak jakość i relacje. Proszę zwrócić uwagę na zasady panujące w Noksu, bardzo konkretne, dzieciom poniżej 12 lat właściciel mówi nie. W przypadku Noksu, jasność oraz prostota reguł i przekazu świadczy, że to bardzo przemyślany koncept i to jest najlepsza promocja.