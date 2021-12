Restauracja ISTO wraca do gry. Nowy szef kuchni przyszedł z Bottiglieria 1881

Restauracja Isto w Biurowce KTW w Katowicach otworzy się ponownie 6 grudnia po niemal rocznej przerwie w działalności. Nowym szefem kuchni będzie Ziemowit Owczarz, który wcześniej pracował w Bottiglieria 1881, krakowskiej restauracji z gwiazdką Michelina.

Autor: Katarzyna Gubała Data: 01 grudnia 2021 13:09

Pandemiczne lockdowny sprawiły, że właściciel restauracji Isto zdecydował o zawieszeniu działalności restauracji w listopadzie 2020 r. Z konceptem pożegnał się wtedy szef kuchni Patryk Dusza oraz cała załoga.

Na początku grudnia Isto wznawia działalność z nową załogą. Szefem kuchni będzie Ziemowit Owczarz (wcześniej Bottiglieria 1881), sous chefem Bartosz Urbański (wcześniej restauracja Śląska Prohibicja w Katowicach), szefem sali Dariusz Żółtański (wcześniej restauracje Ilkus w Olkuszu i Plado w Gliwicach).

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowe menu Isto - lunch w formie foodsharing będzie hitem?

Wnętrze restauracji mieszczącej się na parterze Biurowce KTW pozostaje bez zmian. Nie zmieni się również nowoczesny, fine diningowy charakter konceptu. W każdy czwartek i sobotę Isto będzie zapraszać gości na 5- i 7-daniowe menu degustacyjne. W pozostałe dni menu degustacyjne będzie dostępne po wcześniejszej rezerwacji. Lokal zaoferuje gościom też wine paring.

W głównym menu znajdziemy m.in. krem z pieczonego czosnku, troć marynowaną, kaczkę sous vide, kalafiora karmelizowanego, polędwicę z polskiej jałówki sous vide czy tartę z jabłkiem odmiany Szara Reneta.

Na hit Isto zapowiada się lunch w formie foodsharing, który restauracja zamierza serwować od poniedziałku do piątku w godz. 12-15. Na gości będzie czekać 10 setów do samodzielnego skomponowania. 4-daniowy lunch (4 dania z 10) plus chleb własnego wypieku kosztować będzie 35 zł.

Isto - restauracja nagradzana

Restauracja Isto w Katowicach została otwarta w sierpniu 2018 r. Koncept należy do Gastromall Group – sieci, która ma w swoim portfolio Restauracje Olimp, City Break, Polski Stół, Deli Sandwich, City Kebab, Deli Pizza, Durum. Pierwszym szefem kuchni był Patryk Dusza. Jeszcze w 2018 r. restauracja Isto zdobyła nagrodę główną w ogólnopolskim plebiscycie gości Festiwalu Najlepszych Restauracji Restaurant Week oraz nagrody za najlepsze danie główne i najlepszy deser. W kolejnym edycji Festiwalu, Isto została uhonorowana nagrodami za Najlepszą atmosferę oraz Najpopularniejszą restaurację w ogólnopolskim plebiscycie gości. Zaś przewodnik Gault&Millau przyznał restauracji Isto dwie czapki.

Restauracja mieści się na parterze pierwszej z dwóch wież Biurowce KTW, tuż obok Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz w niedalekim sąsiedztwie NOSPR.