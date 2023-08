Restauracja ISTO zamyka się. W jej miejsce - koncept z Krakowa

Restauracja ISTO działała w niższej wieży Biurowce KTW w Katowicach, tuż obok Spodka Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 1 sierpnia 2023 r. na social mediach ISTO pojawiła się informacja, że ''Restauracja ISTO wybiera się na wakacje'' i będzie zamknięta do 20 sierpnia.

Restauracja ISTO nie wróci z wakacji

W poniedziałek 21 sierpnia br. restauracja wciąż jest nieczynna, na jej witrynach i parasolach wciąż widnieje nazwa i symbol ISTO, ale zarówno wewnątrz lokalu na parterze Biurowce KTW, jak i na social mediach Restauracji ISTO pojawiło się logo baru i restauracji Współwinni - konceptu, który ma lokal w Krakowie przy Armii Krajowej.

''WSPÓŁWINNI to także doskonałe miejsce na drinka czy koktajl. Naszą specjalnością są giny, pochodzące ze wszystkich kontynentów. Od bardziej tradycyjnych kierunków, jak Irlandia czy wielka Brytania, przez Stany Zjednoczone i Australię, aż po tak nieoczywiste propozycje jak Ekwador, Kolumbia czy Japonia'' - czytamy na stronie internetowej Współwinnych.

Zaś kuchnia Współwinni to ''wybór tapas, mule, krewetki. Do tego marynowane marokańskie oliwki oraz polskie sery i wędliny. Ryby, mięsa, dania wegetariańskie, no i nasza wyborna paela. Do tego kanapki, burgery i makarony. I desery…''.

Co się teraz dzieje w ISTO?

Od I połowy sierpnia w restauracji ISTO trwa remont. Zniknęła ściana oddzielająca ISTO od City Break, który serwował śniadania oraz lunche z bemarów - gośćmi City Break byli głównie pracownicy firm mieszczących się w Biurowce KTW.

W poniedziałek 21 sierpnia na witrynie połączonych już lokali widnieje napis ''Closed'' oraz informacja ''Lokal zamknięty na czas remontu'', ale na ścianie naprzeciw dawnego wejścia do City Break widnieje logo Współwinnych. Logo to pojawił się również na social mediach Restauracji ISTO.

W tym miejscu było wejście do City Break, sąsiada ISTO - teraz widać już logo Współwinni.

Według nieoficjalnych informacji - Współwinni Katowice mają otworzyć się w środę 23 sierpnia 2023 r. Szefem kuchni ma być Adrian Feliks, kucharz świetnie znany na Śląsku, uczestnik TOP Chef Polska, prowadzący warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne oraz konsultujący koncepty gastronomiczne.

Nieznane są jeszcze szczegóły dotyczące menu Współwinnych Katowice, ale z pewnością nadal gościć tam będą pracownicy najemców Biurowce KTW - można więc spodziewać się codziennych lunchów w przystępnej cenie.

Restauracja ISTO - pierwszy duży sukces przyszedł po kilku miesiącach

Restauracja ISTO w Biurowce KTW w Katowicach.

Restaurację Isto w Katowicach otworzyła w lipcu 2018 r. firma Gastromall Group. Szefem kuchni Isto został młody, zdolny kucharz Patryk Dusza. Już w listopadzie tego samego roku Restauracja ISTO została najlepszą restauracją w Polsce w Plebiscycie Gości Restaurant Week.

Szef kuchni Patryk Dusza zdobywał z ISTO również laury w Fine Dining Week, zaś przewodnik Gault&Millau przyznał restauracji Isto dwie czapki.

Restauracja ISTO w Katowicach.

Trudne chwile restauracja w Biurowcu KTW przeżywała w czasie pandemii. Kuchnia fine diningowa nie nadawała się do formuły ''na dowóz'', chociaż ISTO wzięła udział w DeliveryWeek.pl - akcji wspierającej restauracyjne zamówienia na wynos. Potem Restauracja ISTO zawiesiła działalność w listopadzie 2020 r. Ponownie otworzyła się 6 grudnia 2021 r. z szefem kuchni Ziemowitem Owczarzem oraz Dariuszem Żółtańskim w roli szefa sali.

Potem szefem kuchni ISTO był Dariusz Bucki.