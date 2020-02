Restauracja Juju dołącza do łódzkiej Sukcesji

Restauracja Juju z kuchnią perską dołączyła do grona najemców Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja w Łodzi. Lokal znajduje się w strefie food court na poziomie 1.

Autor: horecatrends.pl Data: 25 lutego 2020 09:54

Juju to pierwszy w Polsce lokal nowej marki. W planach właścicieli jest stworzenie sieci lokali pod tym szyldem w różnych miastach. Restauracja serwuje potrawy przyrządzane z oryginalnych składników i bazujące na tradycyjnych przepisach kuchni perskiej. W menu są m.in. dania główne, orientalne zupy, napoje i desery.

To kolejny nowy lokal na gastronomicznej mapie Sukcesji. Niedawno, na powierzchni 800 mkw., została otwarta restauracja Włoski Temat z kuchnią włoską.

– Sukcesywnie urozmaicamy usługowy i gastronomiczny tenant mix, ponieważ takie są oczekiwania naszych klientów i wymogi zmieniającego się rynku. Dbamy o to, by wśród najemców były zarówno znane marki, jak i nowe, autorskie koncepty. Dzięki temu klienci zyskują zróżnicowaną ofertę, dostosowaną do własnych potrzeb i zasobności portfeli – mówi Dariusz Michalak, dyrektor ds. komercjalizacji Sukcesji.

Sukcesja jest najnowszym centrum handlowym w Łodzi, położonym blisko ścisłego centrum, w sąsiedztwie m.in. Expo Łódź, Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego PŁ i nowych osiedli mieszkaniowych. Na ponad 128 tys. mkw. powierzchni całkowitej i około 45 tys. mkw. powierzchni najmu znajdują się pasaż handlowy ze strefą gastronomiczną i część rekreacyjno-rozrywkowa z najnowocześniejszym w Łodzi 9-salowym kinem Helios. Do dyspozycji klientów jest dwupoziomowy parking na ponad 1 tys. miejsc, na którym są dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestorem jest spółka Fabryka Biznesu.