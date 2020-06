Restauracje Pizza Dominium ponownie otwarte

Po wielu tygodniach funkcjonowania tylko w opcji na wynos, zgodnie z postanowieniami trzeciego etapu odmrażania gospodarki 18 maja restauracje znów mogły zostać otwarte. Sieć restauracyjna Pizza Dominium także ponownie otworzyła swoje lokale.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 03 czerwca 2020 12:27

- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, które jest dla nas sprawą priorytetową, gościmy klientów w naszych lokalach i ogródkach zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju opracowanymi wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym - zapewnia Marta Kiełczykowska, specjalista ds. wsparcia sprzedaży Pizza Dominium.

W trosce o bezpieczeństwo klientów wprowadzono do lokali opcję menu online dostępna w formie aplikacji na telefon. Pizza Dominium zachęca do skorzystania ze swojej oferty poprzez wprowadzanie licznych ofert specjalnych. Obecnie aktualna jest oferta z okazji dnia dziecka a także promocja „2 za 1” ważna do 21 czerwca 2020 r.