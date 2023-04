Restauracje Sfinksa z większą sprzedażą w I kwartale. W kwietniu w SPHINX pojawi się nowe menu

Takie obroty wypracowało 75 restauracji pod szyldami SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers wobec 82 działających w marcu 2022 r. Na porównywalnej sieci lokali wzrost przychodów gastronomicznych w marcu był jeszcze wyższy i wyniósł 25,8% r/r - czytamy w komunikacie prasowym.

- Dalsze dynamiczne zwiększenie obrotów restauracji w marcu, po dobrych sprzedażowo poprzednich miesiącach roku, oznacza, że możemy mówić o pozytywnym trendzie w całym kwartale, co jest bardziej miarodajnym kryterium oceny niż sprzedaż miesięczna. Silny wzrost przekraczający 22% cieszy tym bardziej, że wzrost na porównywalnej sieci to blisko 28%. Pierwszy kwartał z powodu wahań sezonowych zawsze był historycznie kwartałem o najniższej sprzedaży, a dodatkowo tym razem na wyniki gastronomiczne pracowało średnio ponad 8% restauracji mniej niż rok wcześniej. Potwierdza to po raz kolejny, że wdrożone rozwiązania pro sprzedażowe przynoszą bardzo satysfakcjonujące efekty - komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

