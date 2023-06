Restauracje Sphinx chcą wejść do Egiptu

Zarząd Sfinks Polska S.A. podpisał porozumienie z firmą GRG for Development and Projects Management Egyptian Shareholding Company. Chodzi o tzw. term sheet, czyli zbiór ustaleń między stronami umowy. W tym przypadku chodzi o zakres rozwoju i prowadzenia sieci restauracji pod marką "Sphinx" na terytorium Egiptu. Emitent wskazuje jednocześnie, że term sheet ma charakter niewiążący i nie zobowiązuje żadnej z jego stron do zawarcia jakichkolwiek umów.

Sphinx w Egipcie

Porozumienie zakłada, że do końca 2023 r. uda się pilotażowo uruchomić co najmniej jedną restaurację Sphinx w Egipcie. Ustalono także plan rozwoju sieci na kolejne 10 lat. Przyznano też wyłączność dla franczyzobiorcy na działalność na terenie Egiptu oraz Arabii Saudyjskiej.