Restauracje wracają do godzin pracy sprzed lockdownu

Pierwszy wakacyjny miesiąc to powrót do „normalnej” sprzedaży, zarówno pod kątem wolumenów, jak i struktury zamówień. Restauracje wracają do godzin pracy sprzed lockdownu, większość lokali jest już otwarta - mówi Agnieszka Sałek, ekspert Quick Service Logistics Polska.

Autor: horecatrends.pl Data: 20 lipca 2020 10:43