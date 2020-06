Restaurant Week szykuje festiwal WiwatRestauracje! z okazji nowego otwarcia gastronomii

View this post on Instagram

WIWAT RESTAURACJE! 👩‍🍳🥢🍳🍽🥘🌮🥑 Festiwal już 17-30 czerwca! Start rezerwacji: czwartek 4.06 po południu. 🚀 ➡ RestaurantWeek.pl ⬅ ____________________ #WiwatFestiwal#WiwatRestauracje #WiwatGoscie#WiwatKolacje #WiwatToasty #RestaurantWeek #RestaurantWeekPolska #SzanujJedzenie #KochajJedzenie #rezerwacje #wczesniejszerezerwacje #respectfood #warsawfood #krakowfood #poznanfood #wroclawfood #lodzfood #lublinfood #podhalefood #torunfood #bialystokfood #rzeszowfood #trojmiastofood #slaskfood #bestrestaurants #loverestaurants #besttime #festiwal #festival #polishfestival