Restaurant Week zakłada RestaurantClub

Można już szybko i wygodnie odkrywać i rezerwować stoliki w kilkuset najlepszych restauracjach w Polsce. RestaurantClub to największa platforma do kulinarnych odkryć i rezerwacji. Club wspiera niezależną scenę restauracyjną. Założyli go uczestnicy i organizatorzy najpopularniejszego wydarzenia kulinarnego w Polsce – Festiwalu Restaurant Week.

Autor: portalspozywczy.pl Data: 14 sierpnia 2020 14:17