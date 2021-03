Restaurator: 2020 r. przyniósł ogromną profesjonalizację i rozwój dowozów

Jaki był miniony dla gastronomii? Co dalej z tym rynkiem? I jak szykować się do nowego otwarcia - serwis www.horecatrends.pl rozmawia z Łukaszem B. Błażejewskim, dyrektorem generalnym 7 Street i Meet & Fit.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 11 marca 2021 08:38

Jaki był miniony rok dla gastronomii?

W marcu 2020 była jedna wielka niewiadoma. Część przedsiębiorców nie potrafiło się otrząsnąć i kilka tygodni siedzieli w głębokim szoku. Z kolei część ludzi z branży od razu wzięła się do pracy i zaczęła tworzyć to, co wówczas można było – czyli rozwijać rynek dostaw. Firmy, które miały budżety szybko się za to zabrały.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

My przed lockdownem byliśmy w trakcie przygotowywania się do wystartowania z tzw. ghost restaurtant. W lutym 2020 r. mieliśmy już w portfolio marki wirtualne, realizujące dowozy z naszych restauracji stacjonarnych.

Potem nas otworzyli, rozwój rynku delivery został wstrzymany, wszyscy żyli chwilą, można było myśleć, ze tak będzie zawsze. Jednak znów nadeszły ciemne chmury czyli ponowne zamknięcie w październiku. Wtedy firmy, które miały już dowozy, podwoiły te działania, a ci którzy wcześniej nie inwestowali w dostawy, zaczęli to natychmiast robić. Wtedy także ruszył biznes gotowych dań do przygotowania samemu w domu czy też przetworów na przykład w słoikach.

Widać też wtedy było na rynku rozwój marek wirtualnych. Np. AMREST w połowie roku zaczął testować marki, o których nikt by wcześniej nie pomyślał że mogą należeć do tej firmy. W jednym miejscu zamówień online można zamówić wiele różnych kuchni od tego brandu – od schabowego z jajem sadzonym aż po pierogi chińskie oraz wiele innych. To jest w fazie testów, zobaczymy jak to się przyjmie. Podobnie wystartował Rebel Tang powiązany z Bierhalle, który oferuje kilka różnych marek gastronomicznych specjalizujących się w różnych kuchniach.

W pierwszym lockdownie w naszych lokalach, które wcześniej były nastawione na dowóz, bardzo mocno wzrósł ruch w tym segmencie ze względu na brak dużej konkurencji. Z kolei w drugim lockdownie tak dużo firm wystartowało z dowozami, że na rynku zaczęło być mocno konkurencyjnie. Ten rynek bardzo mocno się rozwinął. Pojawiły się na rynku firmy doradzające jak zorganizować dowozy. Co ciekawe pojawiła się również nowa firma spoza Polski, która oferuje huby kuchenne i jest właśnie w trakcie poszukiwań partnerów do swoich trzech lokalizacji w warszawie.

Konkurencja rośnie, dlatego należy się szybko przestawić i zrozumieć to, że ten rynek dostaw jest inny niż przed pandemią, jest bardziej profesjonalny i będą tu wygrywali ci, co dostarczają w możliwie krótkim czasie. Ten rok przyniósł na pewno ogromną profesjonalizację i rozwój dowozów.

Ci restauratorzy którzy chcą tworzyć miejsce z atmosferą muszą poczekać jeszcze chwileczkę.

Co dalej?

Moim zdaniem jeśli ktoś jeszcze myśli pozostaniu w gastronomii to musi już teraz liczyć tylko i wyłącznie na siebie, nie ma co liczyć już na kolejne tarcze.

Poza tym trzeba inaczej spojrzeć na swoje działania promocyjne. Wiele firm zrezygnowało z ulotek. Ja uważam, że warto do tego wrócić. Moim zdaniem dzisiaj ulotka działa lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Uważam, że jest to ogromna szansa, w to powinniśmy inwestować. Znam firmy, które otworzyły się w ubiegłym roku i w 100 proc. opierają się na portalach i dziwią się dlaczego w jednym tygodniu mają większy ruch a drugiego mniejszy. Ja uważam, że to dlatego, bo żyją w „matriksie” portali przez co mają mały wpływ na własny biznes.