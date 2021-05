Restauratorzy: gastronomia znajduje się w tragicznej sytuacji

Branża gastronomiczna znajduje się w tragicznej sytuacji - alarmują restauratorzy i apelują do premiera o spełnienie obietnic.

Autor: horecatrends.pl Data: 07 maja 2021 17:50

Zdaniem restauratorów odmrożenie, które ma nastąpić 29 maja, jest niewystarczające.

- Nasz rodzinny biznes został istotnie ograniczony przez pandemię i tak długie lockdowny. Chociaż jesteśmy doskonale przygotowani do wypełnienia reżimu sanitarnego, to od miesięcy mamy ograniczone możliwości i ratujemy się sprzedażą na wynos. Pomoc, jaką uzyskaliśmy od państwa jest minimalna i daleko niewystarczająca - tłumaczy Joanna Kowalska, współwłaścicielka Wege-Wek.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dofinansowanie pracodawców do posiłków pracowniczych jest bardzo ważnym elementem – dotychczas udało się nam przetrwać także dzięki takim kilku zleceniom. Jeśli tego typu programy będą stosowane szeroko, a rząd pozwoli na ich uwolnienie od ZUS i PIT – to będzie to dla nas światełko w tunelu po tym długim i trudnym okresie. Dziś apelujemy do Premiera, aby podjął tę decyzję natychmiast – bo na szali są tysiące pracowników, którzy albo zasilą szeregi bezrobotnych na garnuszku państwa, albo utrzymają miejsca pracy bez kosztów z budżetu państwowego - dodaje.

Według restauratorów gastronomia potrzebuje silnego impulsu, który wygeneruje dodatkowe środki oraz przyczyni się do realnego wsparcia odbudowy branży gastronomicznej.

- Potrzebujemy rozwiązań systemowych, które wesprą gastronomię na dłuższy czas – aby branża mogła odpracować i spłacić długi powstałe w wyniku ponad rocznego lockdownu. Takie pomysły są już wprowadzone w innych krajach, np. na Słowacji i polski rząd nie może zwlekać. To są kwestie najpilniejsze – od decyzji rządu zależy nasze być albo nie być. Zwłaszcza, że to przecież pracodawcy zapłacą za posiłki pracowników i państwo nie musi dawać żadnych dotacji. Skoro jest taka solidarność wśród przedsiębiorców – dlaczego rząd blokuje uchwalenie takiego prawa? Apelujemy do Premiera – nie możemy już czekać - mówi Adam Chrząstowski, dyrektor kulinarny Hotel Arłamów.

Zdaniem restauratorów trzeba pilnie wprowadzić m.in. przepisy o posiłkach dla pracowników.

- Pandemia okazała się drastyczna w skutkach dla branży gastronomicznej. Wiele restauracji zbankrutowało, a wiele walczy dziś o przetrwanie. Eksperci szacują, że w wielu lokalach obroty spadły nawet o 90%, a blisko 30% lokali gastronomicznych może nie przetrwać kryzysu. Widzę to wśród znajomych restauratorów i w swoich restauracjach. To są Polscy przedsiębiorcy, wspierajmy Polskie biznesy. Wsparcie dla branży gastronomicznej jest niezbędne, nawet po otwarciu ogródków i lokali jeszcze długo będziemy spłacać długi ponad rocznego lockdownu - wyjaśnia Piotr Popiński, prezes zarządu Good Food Concept i właściciel restauracji Elixir, Czerwony Wieprz, Folk Gospoda, Dom Wódki.

- Popieram projekt dofinansowania pracodawców do posiłków pracowniczych – Polacy, którzy uzyskają od swoich pracodawców kartę na 400 zł co miesiąc z możliwością wydatkowania jedynie w Polsce i jedynie w gastronomi przyjdą do mnie jak i innych restauratorów. To są dodatkowe pieniądze dla Polaków i dodatkowe pieniądze dla polskich przedsiębiorców. Oby jak najszybciej premier zdecydował się na wprowadzenie. Słyszałem o takich rozwiązaniach w innych krajach Europy i to bardzo wspomaga biznes gastronomiczny - dodaje.

Czytaj również: Gastronomia oczekuje spełnienia obietnic. Apeluje do premiera