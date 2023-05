Robert Makłowicz i Hotel Bristol zapraszają w kulinarną podróż po Wielkiej Brytanii

Autor: Jakub Szymanek • Data: 31 maja 2023 10:35

Przed nami kolejna odsłona menu w ramach współpracy Roberta Makłowicza i Hotelu Bristol, gdzie pełni on rolę inspiratora karty dań restauracji Marconi. W czerwcu odwiedzimy wspólnie Wielką Brytanię. Iście królewska karta dań została stworzona we współpracy z Szefem Kuchni Ambasady Brytyjskiej, a dania, które się w niej znajdują, były konsultowane z samym Buckingham Palace. Zobaczcie, co znajdziemy w czerwcowym, wyspiarskim menu.