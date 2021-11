Robert Sowa: Restauracje fine dining już nie takie popularne. Dlaczego?

- Musimy się przygotować do galopujących cen, szczególnie produktów luksusowych, bo na nie jest zapotrzebowanie. Nie widzę produktu na świecie, który miałby nagle stanieć – wręcz przeciwnie – jest trudniej osiągalny - mówił podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu znany restaurator Robert Sowa.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 09 listopada 2021 14:36

Robert Sowa odnosił się m.in. do roli i przyszłości restauracji finediningowych oraz dynamicznie rosnących cen za posiłki, które musimy zapłacić w wielu polskich lokalach.

Gość "popandemiczny" w gastronomii

- Gość popandemiczny zdecydowanie szuka jakości, jest to gość jeszcze bardziej wyedukowany kulinarnie. Zrobiłam nam się grupa gości poszukujących - stwierdził Sowa.

Nie powinno więc dziwić, że w renomowanych restauracjach coraz trudnej zarezerwować stolik na kolację. Zmieniły się także ceny posiłków.

- Myślę, że wszyscy musimy się przygotować do galopujących cen, szczególnie produktów luksusowych, bo na nie jest zapotrzebowanie. Nie widzę produktu na świecie, który miałby nagle stanieć – wręcz w drugą stronę – jest trudniej osiągalny - uważa restaurator.

Jaka przyszłość czeka w Polsce restauracje fine dining?

- Myślę, że restauracje fine dining nie będą się już tak rozwijały, jak to miało dotychczas miejsce. Raczej będzie taki lining casual czyli coś pomiędzy bardzo szybką restauracją a restauracją elegancką. I myślę że to nie jest spowodowane pandemią, tylko modą. Po prostu młode pokolenie chce iść do restauracji, zjeść coś dobrego, ale niekoniecznie przy nie wiadomo jak zastawionych stołach. Poza tym, ludzie chcą w restauracji odpocząć. A restauracja finediningowa jednak pewien rygor narzuca - odpowiada uczestnik FRSiH.

- Z tego co obserwuję, na pewno będą się otwierały bardzo drogie, luksusowe miejsca i rynek już to pokazuje. Tylko za tym nie będą już stały prywatne osoby, tylko potężne globalne fundusze - podsumowuje Robert Sowa.