RoślinnieJemy rusza z nową akcją #RoślinnieWspieramy  

Ruszył projekt #RoślinnieWspieramy, którego inicjatorami są twórcy kampanii RoślinnieJemy. Akcja ma na celu wsparcie lokalnej gastronomii, zajmującej się kuchnią wegańską, w czasie pandemii.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 16 lutego 2021 11:23

W ramach projektu na profilach społecznościowych RoślinnieJemy pojawił się krótki film, w którym twórcy kampanii przedstawiają kilka lokalnych punktów gastronomicznych specjalizujących się w kuchni roślinnej na terenie całej Polski: Pestka (Częstochowa), Czajka (Słupsk), Vegab (Bydgoszcz), No Problem (Warszawa), Niebostan (Łódź), Syto (Gdynia), Bluekot (Leszno), Marshall Foods (Szczecin), Tajfun (Wrocław), Cukru Cafe (Jelenia Góra). Autorzy projektu zachęcają odbiorców do zamawiania jedzenia lokalnie i roślinnie, wybierając kuchnię, która jest dobra dla zdrowia, planety i zwierząt.

– Gastronomia zmaga się z poważnym kryzysem już od wielu miesięcy. #RoślinnieWspieramy to inicjatywa, która ma okazać wsparcie dla naszych ulubionych miejsc, a jednocześnie aktywnie zachęcić odbiorców do zamawiania jedzenia na wynos i na dowóz, aby pomóc im przetrwać ten trudny okres – abyśmy mieli dokąd wracać, gdy wrócą lepsze czasy – mówi Weronika Pochylska, jedna z koordynatorek akcji z ramienia RoślinnieJemy – Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału i okazania solidarności z naszymi ukochanymi lokalami, które teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują naszej pomocy – dodaje Pochylska.

Przez cały tydzień RoślinnieJemy będzie wrzucać na stories swoich mediów społecznościowych mini “gastro-wyzwania”, w których każda osoba będzie mogła wziąć udział. Pierwsze wyzwanie jest proste – należy zamówić wegańskie danie z ulubionej knajpy, a następnie zrobić mu zdjęcie i udostępnić na swoim stories z hasztagiem #roślinniewspieramy.