Rozdzielone łuki w logo. McDonald's przeprasza za reklamę o koronawirusie

Działalność gastronomii w trudnym i nietypowym czasie epidemii koronawirusa przestała ograniczać się do dowozu posiłków i produktów z menu. Branża wykazuje się ogromną kreatywnością otwierając nowe segmenty rynku i oferując dania gotowe, zestawy DIY do przygotowania w domu pizzy czy ramenu, a także porady i kursy kulinarne online 👨‍🍳😷💪 . #gastrotrends #gastronomia #horeca #horecatrends #restauracje #restaurants #fooddelivery #foodorder #delivery #nawynos #dostawyjedzenia #dostawy #diy #kurskulinarny #warsztatykulinarne #kreatywność #linkwbio @gringo_bar @ukiuki_warsaw @zoni.today @bawelna.lodz @cookup_studio