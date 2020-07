Rusza konkurs na operatora restauracji w Pawilonie Polski na EXPO 2020 Dubai

Polska Agencja Inwestycji i Handlu ogłosiła konkurs na operatora restauracji w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. Laureat konkursu otrzyma możliwość prowadzenia komercyjnej działalności gastronomicznej przez pół roku, od października 2021 do marca 2022. Czas na składanie ofert mija 30 września.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 21 lipca 2020 16:16

Restauracja ma być integralnym elementem ścieżki zwiedzania w Pawilonie Polski. Jej koncepcja powinna wpisywać się w ogólną strategię doświadczenia, budowanego wokół hasła przewodniego: „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”.

- Otwarty konkurs na operatora restauracji w Pawilonie Polski na Expo 2020 w Dubaju traktujemy jako element promocji polskiej branży spożywczej na Expo 2020 w Dubaju, dając jednocześnie laureatowi konkursu wyjątkową szansę na rozwój biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, również po zakończeniu Wystawy. Zależy nam nie tylko na promocji naszych tradycji kulinarnych, ale również prezentacji Polski jako kraju współtworzącego trendy żywieniowe, kraju rosnącej świadomości ekologicznej i estetyki kulinarnej, kraju, który wyróżnia szacunek do sezonowych i lokalnych produktów. Expo 2020 w Dubaju będzie świętem dialogu, współpracy i wymiany idei – chcemy, aby restauracja w Pawilonie Polski była jego częścią – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju.

Przed uczestnikami konkursu stoi zadanie opracowania koncepcji restauracji wraz z propozycją asortymentu i przykładowym menu oraz opisem sposobu przygotowywania i serwowania potraw, a także koncepcji rozwiązań logistycznych oraz standardów obsługi klienta.

Przy tworzeniu koncepcji uczestnicy konkursu powinni inspirować się założeniami udziału Polski w najbliższej Wystawie Światowej, a także wytycznymi organizatora w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Expo 2020 w Dubaju. Menu restauracji powinno uwzględniać zróżnicowane nawyki i ograniczenia żywieniowe gości Wystawy, wynikające z różnic kulturowych i religijnych oraz indywidualnych preferencji żywieniowych. Wszystkie produkty powinny być przeznaczone do konsumpcji na miejscu oraz na wynos.

- Najpopularniejszym modelem działania zagranicznych sieci restauracji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest franczyza. Taki model, po dostosowaniu do docelowego rynku, jest później łatwiej skalowalny. Oprócz turystyki, motorem dla branży HoReCa w Dubaju jest wysoka popularność organizowania spotkań towarzyskich w lokalach gastronomicznych (zdecydowanie częściej niż w domach), Dodatkowo, spora część osób zawodowo aktywnych wybiera gotowe posiłki, a obroty kategorii quick-service w dużej mierze są generowane poprzez bezpośrednie dostawy do klienta – wyjaśnia Moneer Faour, Dyrektor Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. Jak dodaje, w dobie pandemii COVID-19 jedzenie na wynos i dowóz do klienta stały się główną formą sprzedaży dla większości lokali gastronomicznych. - W ostatnich trzech latach można także zauważyć rozwój gastronomii plenerowej w postaci tzw. food trucks, które zyskały popularność nie tylko dzięki oryginalności serwowania potraw, ale również dużej aktywności w mediach społecznościowych. Mając na uwadze specyfikę klimatu, w sezonie zimowym klienci wybierają zazwyczaj ogródki gastronomiczne, natomiast latem konsumenci preferują lokale klimatyzowane – dodaje.

Prace konkursowe będą oceniane przez pryzmat doświadczenia (40%) oraz jakości przedstawionej koncepcji (60%). Pod uwagę brane będą m.in. różnorodność asortymentu, technologia przygotowywania potraw, kraj pochodzenia produktów, sposób serwowania potraw czy koncepcja obsługi gościa restauracji.