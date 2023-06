Ruszyła Montownia Gdańsk. "Wymyśliliśmy ten projekt i realizowaliśmy go w trudnym momencie"

Po ponad dwóch latach wytężonej pracy ruszyła Montownia Gdańsk.

To miejsce z niezwykłą historią. Montownia to monumentalny budynek, w której kiedyś powstawały łodzie podwodne, później była to stołówka stoczniowców, następnie największa imprezownia techno w Trójmieście a później centrum sztuki, kultury i spotkań towarzyskich.

A dzisiaj? Czym dziś jest i będzie Montownia - rozmawiamy z Krzysztofem Cybruchem, szefem Food Hall Poland i menadżer projektu hali gastronomicznej w Montowni.

Food Hall Montownia. Co to za miejsce?

Po niespełna trzech latach intensywnej pracy ruszyła Montownia - nowe choć stare miejsce na mapie Gdańska.

Food Hall Montownia to ponad dwadzieścia restauracji i barów. Wśród nich małe zagłębie azjatyckie z sześcioma lokalami serwującymi kuchnię Japonii, Tajlandii, Chin, Wietnamu, Indii, a nawet Tybetu.

- To jest to miejsce, które chciałem stworzyć. To miejsce, które znam od swoich młodzieńczych lat, to mój sentymentalny powrót do Gdańska, z którego pochodzę i nowa kompetencja dla miasta, na którą ono zasługuje i którego chciałem być częścią - mówi nam Krzysztof Cybruch, Food Hall Poland.

Największe wyzwania?

- Architektura, konserwator - to na początek. Grzebanie w budynku z lat 30-stych z ubiegłego wieku i zrobienie z niego czegoś nowoczesnego nie jest czymś oczywistym. A do tego wymyśliliśmy ten projekt i realizowaliśmy go w bardzo trudnym momencie - kiedy trwała pandemia, wybuchała wojna i rosła inflacja - dodaje Krzysztof Cybruch.

Sporym zdaniem była też komercjalizacja całego przedsięwzięcia.

Czy to odpowiedni moment na tego typu inwestycje?

- Podchodzę do tego trochę socjologicznie. Mamy dziś społeczeństwo, które chce spełniać swoje zachcianki, a jedną z przyjemności jest jedzenie. Może przez tę trudną sytuację, w jakiej dzisiaj jesteśmy wszyscy - ekonomiczną i geopolityczną - może nie kupimy nowego samochodu czy ekskluzywnych wakacji - ale relacje międzyludzkie, spotkania, związane z dobrym jedzeniem, to jest coś, co nie zniknie, nawet jeśli mamy mniej pieniędzy w portfelu. Paradoksalnie w tym czasie dobrych ale dostępnych rzeczy, sytuacji nie odmawiamy sobie - twierdzi Cybruch.

W Montowni powstało kilkanaście projektów kulinarnych, które uzupełniają się kuchnią z różnych regionów Europy i świata. Bez żadnych punktów usługowych, butików, brzydkich witryn – tylko dobre jedzenie. Docelowo restauracji w hali będzie 20, w tym solidna reprezentacja kuchni azjatyckiej: aż 6 lokali. Będzie też śniadaniownia serwująca jedzenie codziennie od godz. 7.

Montownia Gdańsk - dla kogo?

Montownia to miejsce z historią.

- Montownia to miejsce kierujemy do ludzi z Trójmiasta, z Kaszub. Montowania jest o świecie podwodnym, o głębinach, o metaforach łodzi podwodnej, bo to tutaj powstawały U-booty. Patrzymy na to jak na oceaniczną morską głębinę, w której wnętrzu jesteśmy. Komunikujemy Montownię jako nowe miejsce, z nową kompetencją w mieście. NIe jesteśmy jacyś ultrainnowacyjni czy nowocześni ale liczę, że Montownia zbuduje swój mały, własny świat, trochę metaforyczny, trochę surrealistyczny z dobrym jedzeniem, które jest podstawą - dodaje Krzysztof Cybruch.

Food Hall w Polsce

Food hall to nowy typ obiektu gastronomicznego, który odpowiada na kilka współczesnych potrzeb konsumentów i restauratorów.

- Food Hall Poland bardzo skoncentrował się na kompetencji organizowania food halli. Mamy świetny, mały zespół, robimy to, w czym się specjalizujemy i jesteśmy niemal samowystarczalni. Mamy perspektywę i szeroko patrzymy na Warszawę, Wrocław, Rzeszów, Poznań. Myślę, że niedługo będziemy zapowiadać kolejne tego typy projekty. Jesteśmy w stanie robić to na europejskim jeśli nie światowym poziomie, nie mamy żadnych kompleksów - dodaje szef Food Hall Poland.

Montownia Gdańsk

Murowana hala wysoka na 26 metrów z ceglaną elewacją, do której prowadzą przedwojenne tory. Za drzwiami rozciąga się prawie 2,5 tys. mkw nowej jadalni Trójmiasta, która połączy jedzenie z kulturą, rozrywką i sztuką. Na środku hali stoi 12-metrowy bar, najdłuższy w Gdańsku. Nad nim zawisła instalacja artystyczna robiona specjalnie dla Montowni przez gdańskich artystów. Wszystko zwieńczone jest pięciometrowymi schodami, przy których stanie scena. Na wyższych piętrach są lofty o charakterze hotelu.

– Mam wrażenie, że wspólnymi siłami stworzyliśmy wyjątkowe miejsce. Montownia łączy ze sobą do tej pory niespotykane w kraju funkcje: wielką przestrzeń kulinarną z nietypowym centrum konferencyjnym i absolutnie fantastycznym hotelem. Po drugie, ten projekt – jako jeden z nielicznych, które powstawały w zabytkowych przestrzeniach – zachował bardzo wiele nienaruszonych artefaktów i kompozycji architektonicznych. Nowoczesna technologia ściera się z surowością przemysłową lat czterdziestych ubiegłego wieku mówi Krzysztof Cybruch, szef Food Hall Poland i menadżer projektu hali gastronomicznej.

Montownia jest zabytkiem, który czeka na wpis do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Prace rewitalizacyjne działy się pod opieką konserwatorską. Architekci zachowali oryginalną konstrukcję, a wszystkie historyczne elementy, które udało się odrestaurować, są wyeksponowane. Największe wrażenie robią przedwojenne tory i bruk prowadzące do hali i trzy suwnice, które służyły kiedyś do konstrukcji części okrętów podwodnych. Zielony kolor, który pojawia się m.in. na suwnicach i metalowych elementach jest oryginalnym kolorem z lat 40., rekomendowanym przez konserwatora. Całość wnętrza ma surowy, przemysłowy charakter.