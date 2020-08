Ruszyła nowa edycja programu MAKRO Polska „Polskie Skarby Kulinarne”

Po sukcesie poprzedniej edycji programu „Polskie Skarby Kulinarne”, MAKRO Polska ponownie zaprasza do odkrywania tradycji kuchni polskiej. Do znanych już z udziału w Skarbach pięciu regionów wkrótce dołączą dwa kolejne.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 25 sierpnia 2020 12:31

Polskie Skarby Kulinarne to jeden z flagowych programów CR MAKRO Polska. Jego celem jest odnowienie i promocja bogatego dziedzictwa i tradycji kuchni polskiej. Dzięki zaangażowaniu do tych działań szefów kuchni i restauracji z pięciu polskich regionów (Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Pomorza, Wrocławia i Dolnego Śląska, Zakopanego i Podhala) udało się „przywrócić do życia” dziesiątki zapomnianych receptur, szefom kuchni przekazać historyczne inspiracje, a konsumentom pokazać prawdziwe bogactwo narodowej kuchni. W plebiscycie „Najlepsza restauracja” goście lokali wybrali najlepsze ich zdaniem miejsca i dania.

– Ciepłe przyjęcie Polskich Skarbów Kulinarnych zarówno przez szefów kuchni, właścicieli restauracji, jak również, a raczej przede wszystkim przez klientów, dodało nam energii do prac nad kolejną odsłoną programu – mówi Magdalena Figurna, menedżer ds. PR i komunikacji wewnętrznej MAKRO Polska. – Jesteśmy szczególnie dumni, że dołączają do nas nowe restauracje, a także nowe regiony. Niebawem Polskie Skarby zawitają do Wielkopolski oraz na Warmię i Mazury.

Udział w programie potwierdziło już ponad 100 restauracji, a wciąż napływają kolejne zgłoszenia. Oprócz największych miast: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, czy Trójmiasta, Polskie Skarby będą obecne także w Zakopanem, Nowym Targu, Kątach Rybackich, Rynie, Chobienicach, Karpaczu, Polanicy-Zdroju i wielu innych miejscowościach, gdzie serwowana jest kuchnia polska na najwyższym poziomie. Dzięki programowi MAKRO Polska można również poznać kulinarne opowieści sprzed wieków. Na przykład o tym, że na przełomie XVIII i XIX wieku przyszła do Krakowa moda na kawę i kawiarnie w wiedeńskim stylu, a wraz z nimi – na zajadanie się pysznymi tortami z pischingerem i sacherem na czele. Albo o kulinarnej mozaice Dolnego Śląska, w której widać odcienie ekskluzywnej kuchni europejskiej, pruskiej prostoty i kresowej łagodności. Czy wreszcie o tym, jak gdański port, gdzie handlowe statki przywoziły cytrusy, kawę i czekoladę stał się polskim kulinarnym „oknem na świat”. Zaprezentowane zostaną także potrawy, które w poszczególnych regionach doczekały się statusu kultowych, jak chociażby poznańska pyra z gzikiem, flaki po warszawsku czy warmińsko-mazurskie flaczki z lina i rosół z siei.

Kontynuowany będzie także plebiscyt „Najlepsza restauracja”: już teraz można na stronie www.polskieskarby.pl (w zakładce Szlak kulinarny) głosować na wszystkie biorące udział w akcji restauracje, przyznając od jednej do pięciu koron Polskich Skarbów. Głosowanie potrwa do końca grudnia, a goście wybiorą laureatów na cały rok 2021. Wzorem tegorocznej edycji zostanie także wydany specjalny album prezentujący wyróżnione przez głosujących restauracje.

Pełną aktualizowaną listę restauracji biorących udział w programie Polskie Skarby Kulinarne można znaleźć pod linkiem: www.polskieskarby.pl/szlak-kulinarny