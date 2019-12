Rynek pracy w gastronomii. Jakie są oferty na rynku i poziom wynagrodzeń?

View this post on Instagram

Burger King i McDonald's korzystają z systemu z Katowic System programistów firmy Netizens z Katowic trafił do restauracji szybkiej obsługi w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, m.in. w lokalach sieci Burger King i McDonald’s. MovStat pozwala na analizowanie zachowań klientów za pośrednictwem kamer monitoringu i obsługuje już 100 placówek. @burgerkingpolska @mamsmakanamaka #burgerking #mcdonalds #mamsmakanamaka #siec #fastfoodporn #fastfood #burgerownia #burgers #burgery #burger #netizens #katowice #firma #program #konsumenci #zachowanie #gastro #gastronomia #horeca #horecatrends #artykul