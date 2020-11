Rząd nie ma konkretnego planu dla gastronomii - mocny komentarz prezesa IGGP

- Branży gastro przede wszystkim potrzebne jest uruchomienie finansowych programów pomocowych w grudniu 2020, czyli rzeczywistych przelewów na konta firm gastronomicznych oczekujących pomocy dla pracowników, w celu ochrony stanowisk pracy i ochrony przed upadłością. Według naszych szacunków ok. 200 tys. pracowników branży gastronomicznej do 20.12.2020 r. straci pracę. Ok. 15 tys. firm ogłosi upadłość, w okresie świąt Bożego Narodzenia - mówi Jacek Czauderna, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

Jakie są oczekiwania branży gastronomicznej względem rządu - czego potrzeba tu i teraz, żeby przetrwać?

W petycjach do KPRM i premiera Morawieckiego oraz Gowina jasno określiliśmy stanowisko Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej i Sztabu Kryzysowego Gastronomii. Dokumenty te są opublikowane na stronie www.iggp.pl w zakładce aktualności. Przede wszystkim potrzebne jest uruchomienie finansowych programów pomocowych w grudniu 2020, czyli rzeczywistych przelewów na konta firm gastronomicznych oczekujących pomocy dla pracowników, w celu ochrony stanowisk pracy i ochrony przed upadłością.

Niestety przedstawiciele rządu RP twierdzą, że wypłaty pomocy finansowej mają być w styczniu, chociaż robią co w ich mocy żeby wypłaty przyśpieszyć. Niestety w tych staraniach branża umiera, ogłaszając co chwilę upadłości nowych lokali i tych z tradycjami, a rząd jest dumny z szybkości działań w organizacji pomocy dla przedsiębiorców i regulacji z dnia na dzień i kolejnych obostrzeń zamiast skupić się na profesjonalnym programie BEZPIECZNEJ SANITARNIE RESTAURACJI. Oferujemy naszą profesjonalną pomoc i doświadczenie, ale bez echa. Najłatwiej jest wszystko zamknąć i tym samym pozbawić pracowników źródła przychodów.

Według naszych szacunków ok 200 tys. pracowników branży gastronomicznej do 20.12.2020 r. straci pracę. Ok. 15 tys. firm ogłosi upadłość, w okresie świąt Bożego Narodzenia będą ogólnopolskie i agresywne strajki w Warszawie branż gastronomicznej, turystyki, hotelarstwa, targów i eventowej oraz fitness. Tylko w branży hotelarskiej już straciło pracę 44 000 ludzi. W branży turystycznej ok 100 000. To jest razem prawie 350 000 nowych bezrobotnych, o których żadna reżimowa stacja telewizyjna nie powie.

Sprzeczne i chaotyczne decyzje rządowe budzą wściekłość i agresje - zamykają/ otwierają wyciągi narciarskie, zamykają hotele dla rodzin w czasie ferii, czyli na nartach wszyscy będą służbowo i będą korzystać z usług gastronomicznych w pokojach albo w samochodach. Bo restauracja, przynajmniej na dzisiaj mają zostać zamknięte. Obłożenie hoteli spadło w Polsce do 8%. Kompletny chaos decyzyjny.

Na apele i petycje sztabu kryzysowego gastronomii polskiej, skupiającego wszystkie organizacje gastronomiczne w Polsce, do dzisiaj nie otrzymaliśmy ani jednej merytorycznej odpowiedzi przedstawicieli rządu. Na moją propozycje powołania grupy roboczej do opracowania programu bezpiecznej restauracji i programu pomocowego dla gastronomii minister Semeniuk odpowiada, że ma 40 branż w kryzysie i nie ma czasu na grupy robocze. Tylko nasza branża gastro to 76 tys. miejsc pracy i ponad milion aktywnych zawodowo młodych ludzi, którzy w liczbie ok 200 tys. definitywnie stracą do świąt Bożego Narodzenia zatrudnienie! To rychłe depresje społeczne i rosnąca demotywacja do tworzenia nowych biznesów i wartości!

Programy pomocowe 5 tys. na firmę bez względu na ilość zatrudnianych pracowników to jakiś szalony wymysł i powtórka z lockdownu nr 1., tj. z marca 2020 r. Firma z jednym pracownikiem otrzymuje 5 tys. dotacji i restauracja zatrudniająca 50 osób też otrzymuje „zapomogę na ratowanie miejsc pracy” - (cyt. Premier Morawiecki) równą 5 tys. zł.