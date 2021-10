Sanepid: Coraz więcej nieprawidłowości w lokalach gastronomicznych

W czasie letnich kontroli obiektów gastronomicznych w Wielkopolsce inspektorzy sanitarni wystawili 47 decyzji zobowiązujących właścicieli do usunięcia nieprawidłowości, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2019 r. – podał w poniedziałek wielkopolski sanepid.

Rzecznik prasowy Wielkopolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Wiesława Kostuj przekazała, że w okresie od 19 czerwca do 12 września inspektorzy powiatowych stacji sanepidu skontrolowali 1257 obiektów gastronomicznych znajdujących się głównie w miejscowościach wypoczynkowych czy przy trasach turystycznych.

Sanepid: nałożono 130 mandatów karnych na kwotę około 30 tys. zł

"W związku z wykazanymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami nałożono 130 mandatów karnych na kwotę około 30 tys. zł. Wynika z tego, że ponad 10 proc. kontroli zakończonych było mandatem karnym" - zaznaczyła Kostuj.

Dla porównania podała, że w 2019 r. w ramach letniej akcji w Wielkopolsce skontrolowano 1426 obiektów gastronomicznych. "Nastąpił znaczny wzrost liczby wystawionych decyzji zobowiązujących do usunięcia wykazanych nieprawidłowości z 20 do 47, co świadczy o gorszym stanie obiektów" - podkreśliła rzeczniczka.

Najczęściej wykrywane nieprawidłowości dotyczyły m.in. czystości i porządku w lokalach

Najczęściej wykrywane nieprawidłowości dotyczyły m.in. czystości i porządku w obiektach, sprzedaży artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, przechowywania artykułów spożywczych w niewłaściwych warunkach, braku aktualnych orzeczeń lekarskich personelu do celów sanitarno-epidemiologicznych czy nieprawidłowego stanu technicznego pomieszczeń oraz wykorzystywanych urządzeń i sprzętów.

Rzeczniczka WSSE w Poznaniu wskazała, że w ramach letnich kontroli inspektorzy do końca sierpnia sprawdzali obiekty gastronomiczne także w weekendy. "W 2020 r. z uwagi na pandemię COVID-19 akcja letnia związana z kontrolami weekendowymi została odwołana. Wobec tego dane zebrane w bieżącym roku porównano z danymi z roku 2019" - wyjaśniła.