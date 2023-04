Schabowy wśród 10. najlepszych kotletów świata. Który wygrał?

Kotlet schabowy znalazł się na 9. miejscu wśród 10. najlepszych kotletów świata.

Wyprzedziły go tak znane dania jak sznycel wiedeński, kotlet de volaille czy cordon bleu.

Dwa pierwsze miejsca zajęły dania z Argentyny.

Nie sznycel wiedeński i nie kotlet schabowy zwycięzcami rankingu na najlepsze kotlety świata wg Taste Atlas. Dwa czołowe miejsca okupują kotlety z Argentyny, miejsce na podium także dla Japonii.

Milanesa to najlepszy kotlet świata wg Taste Atlas

Zwycięzca to milanesa - nieoficjalna potrawa narodowa Argentyny. To panierowany kawałek wołowiny smażonej na gorącym oleju, zwijający się podczas smażenia. Danie ma wiele podobieństw do austriackiego sznycla wiedeńskiego i amerykańskiego smażonego steku z kurczaka. Jednak milanesa ma swoje korzenie we Włoszech, a oryginalne danie pochodzi z Mediolanu.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Milanesa napolitana to rozbudowana wersja kotleta. Wywodzi się ściśle z Buenos Aires i składa ze steku milanesa, który jest panierowany, smażony, a następnie pokryty plastrem szynki, pikantnym sosem pomidorowym i grubymi plastrami mozzarelli.

Czym się różni kotlet schabowy od sznycla?

A skoro już o sznyclu mowa - jedno z najbardziej znanych dań kuchni austriackiej uplasowało się dopiero na 4. pozycji. Sznycel wiedeński przypomina schabowego, ale jest przyrządzany z cielęciny, a nie z wieprzowiny. Danie jest chronione prawem i jeśli ma się nazywać Wiener Schnitzel - musi powstawać z cielęciny.

Tradycyjnie sznycel wiedeński podawany jest z z dżemem z borówki brusznicy, kawałkami cytryny i maślanymi ziemniakami, prostą sałatką ziemniaczaną lub frytkami.

Klasyczny sznycel wiedeński z frytkami. | fot. Pixabay

Kotlet po japońsku, czyli tonkatsu

Na trzecim miejscu rankingu Taste Atlas znalazło się japońskie danie tonkatsu. To panierowany i smażony w głębokim tłuszczu kotlet wieprzowy, który nie ma szczególnie długiej historii (koniec XIX wieku) i początkowo był inspirowany Zachodem.

Tonkatsu jest daniem samym w sobie, ale w połączeniu z innymi składnikami może przekształcić się w wiele odmian; zrobione jak kanapka, w połączeniu z ramenem lub ryżem, polane gęstym sosem miso lub podawane z curry.

W rankingu znalazło się miejsce również dla popularnego cordon bleu. | fot. Shutterstock

Kotlet schabowy w rankingu Taste Atlas

Nasz polski schabowy zajął w rankingu 9. miejsce, a wyprzedziły go jeszcze m.in. tak dobrze znane dania jak cordon bleu czy kotlet de volaille.

A o schabowym Taste Atlas pisze tak:

"Uważany za odmianę bardziej znanego sznycla wiedeńskiego, panierowany kotlet schabowy to jedno z najpopularniejszych polskich dań. Choć pojawił się w XIX wieku pod wpływem austriackiej i niemieckiej tradycji kulinarnej, szybko stał się ostoją restauracji i gospodarstw domowych w całym kraju."

Schabowego przygotowujemy z cienkiego kotleta schabowego lub polędwicy i smażymy w panierce, podając go z zwykle z kapustą kiszoną i gotowanymi ziemniakami, ale także sałatkami.

Czym są i na czym polegają rankingi Taste Atlas?

Taste Atlas to portal będący przewodnikiem turystycznym po tradycyjnych kuchniach, publikującym recenzje potraw i restauracji. Cyklicznie zamieszcza rankingi dotyczące m.in. najlepszych kuchni świata, najlepszych restauracji i potraw.

Ich wyniki są ogłaszane na podstawie głosowania internautów, przy czym system rozpoznaje głosy prawdziwe (śledzi inne wybory głosującego) od botów i osób, chcących sztucznie wpływać na wyniki.