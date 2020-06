Schronisko Smaków Magdy Gessler: to będzie najlepszy sezon w historii w górach (wywiad)

Od blisko miesiąca działa ponownie gastronomia. O bezpiecznych miejscach do jedzenia w czasach pandemii COVID-19, zachowaniach gości w restauracjach i prognozach na najbliższy sezon letni w górach w rozmowie z portalem horecatrends.pl mówi Kamil Sakałus, dyrektor zarządzający w restauracji Schronisko Smaków Magdy Gessler w Bukowinie Tatrzańskiej.

Horecatrends.pl: 18 maja została odmrożona gastronomia? Jak wygląda praca w restauracji Schronisko Smaków Magdy Gessler w Bukowinie Tatrzańskiej, w restauracji, którą Pan zarządza?

Kamil Sakałus, dyrektor zarządzający w restauracji Schronisko Smaków Magdy Gessler w Bukowinie Tatrzańskiej: Przede wszystkim widać zmiany w podejściu gości. Mamy zachowane wszelkie wymogi, które zaleca rząd, w tym dezynfekcję rąk. Goście robią to sami. Wchodzą do restauracji w maseczkach. Nikogo nie trzeba o to prosić, później dopiero zdejmują maseczki przy stolikach. Nasza obsługa też jest w maseczkach i rękawiczkach. Kucharze pracują w maseczkach. Dezynfekujemy ręce non stop. Staramy się jeszcze bardziej dbać o czystość i porządek niż do tej pory.

Powiedział Pan o gościach. Jakie są reakcje i zachowania gości w restauracjach? Czy zauważa Pan pełną swobodę w ich zachowaniu, czy jednak jest pewny dystans lub pojawia się jakiś dyskomfort podczas pobytu gości w lokalu?

Czuć, że ludzie są troszeczkę bardziej spięci niż normalnie. Gości też jest trochę mniej niż powinno być o tej porze w górach, jak to było w maju czy w czerwcu w ubiegłym roku. I to widać po zachowaniu gości. Brakuje tego, co było wcześniej, czyli spotkań gości w dużych grupach, przy dużych stołach, imprez, spotkań a'la biesiada. Takich stoików teraz u nas nie ma, a takie były w ubiegłym roku. I to jest różnica widoczna.

Na co restauratorzy powinni zwrócić szczególną uwagę, aby ich lokal był bezpiecznym miejscem, żeby zmienić zachowania gości, aby czuli się swobodniej w lokalu?

Myślę, że bezpośredniego przełożenia z koronawirusa na to nie ma. Albo gość ufa lokalowi, że w tym lokalu są zachowane pewne standardy, obsługa dba o bezpieczeństwo i czystość, jedzenie jest świeże, albo nie. I to widać po otoczeniu lokalu, jak wygląda lokal, jak wygląda łazienka. I bardzo często mówi się o lokalu, że tak, jak wygląda łazienka, tak bardzo często wygląda kuchnia. Pomieszczenia wspólne powinny być utrzymane w wysokiej czystości. Podstawowa rzecz jest taka, że gość musi widzieć, że w lokalu i w otoczeniu jest czysto, i wtedy klient zaufa takiemu lokalowi.

A jak to przekłada się na rzeczywistość z Pana obserwacji rynku?

Różnie z tym bywa w lokalach. W 90 proc. obsługa zachowuje dystans do gościa. Nosi maseczki i rękawiczki. Ale nie wszędzie. Są lokale bardziej „wyluzowane”, bardziej liberalne w tych kwestiach, w których większość gości nie będzie mieć z tym problemu, ale może trafić się 2-3 gości dziennie, którzy nie będą tego akceptować i wtedy może skończyć się to wizytą sanepidu w lokalu. A tego nikt nie chce, bo nikt nie chce płacić kary za to, że nie ma pojemnika ze środkiem do dezynfekcji przed wyjściem do lokalu lub obsługa nie założyła maseczki. Jeśli jest to wymagane, to warto z tego korzystać i budować zaufanie.

Bukowina tatrzańska to miejsce typowo turystyczne. Jaki Pana zdaniem będzie ten sezon letni dla restauratorów i branży gastronomicznej w górach?

Zakładam, że to będzie najlepszy sezon w historii w górach. Badania pokazują, że prawie 90 proc. ludzi boi się wyjechać za granice. Boi się tego, czy np. nie będzie za chwilę drugiej fali, i czy nie będzie sytuacji, że gdzieś wyjadą i będzie problem, żeby wrócić, czy nie zawieszą nagle lotów, bo ktoś zamknie granicę. Boją się, czy jak gdzieś wyjadą i zachorują, to czy będą mieć darmową opiekę zdrowotną. Prognozujemy i jak rozmawiamy z właścicielami hoteli, pensjonatów i miejsc noclegowych, że ten sezon będzie naprawdę bardzo dobry, bo to już widać po rezerwacjach na letnie miesiące: lipiec sierpień szczególnie, a sezon w górach przy dobrzej pogodzie wyciąga się nawet do października. Czego wiadomo, nie można powiedzieć o morzu, bo polskie morze, gdy jest pogoda, to sezon trwa, a gdy pogody nie ma, to i sezonu nie ma.

