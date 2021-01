Sektor gastro otwiera się mimo obostrzeń. Co na to Polacy?

- Spytani, co sądzą o protestach różnych branż w związku z zakazem prowadzenia działalności narzuconym aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 i zapowiedziach otwierania się niektórych placówek, 45% Polaków wyraża pełne poparcie dla przedsiębiorców (również dla prób otwierania działalności) - wynika z badania przeprowadzonego przez PMR w styczniu 2021 na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski.

Data: 27 stycznia 2021

Kolejne 37% deklaruje, że rozumie przesłanki protestów, jednak za najważniejszą kwestię uznaje powstrzymanie pandemii. A jedynie 6% badanych uważa, że branże objęte zakazem działalności to nie są usługi pierwszej potrzeby i jako takie powinny pozostać zamknięte do czasu opanowania pandemii. Co ósmy respondent nie ma silnej opinii w tej kwestii.

Ostatni rok przed wybuchem pandemii był relatywnie dobrym okresem dla branży HoReCa czy branży fitness. Pojawienie się epidemii COVID-19 w Polsce w marcu 2020 r. było szokiem dla branży i przerwało okres corocznych wzrostów wartości tych rynków w Polsce pozostawiając je jednymi z bardziej poszkodowanych branż.

Lokale gastronomiczne, zmuszone ograniczyć funkcjonowanie jedynie do działalności w dowozie, mają za sobą – wg danych ZPP – 175 dni bez gości.

Akcja #otwieraMY

Przedłużające się restrykcje, zapowiedzi ich utrzymania oraz coraz bardziej dotkliwe skutki, przybrały formę buntu, których symboliczną nazwą jest #otwieraMY. Niektóre lokale gastronomiczne, mimo panującego zakazu, powróciły do stacjonarnej obsługi klientów. Chęć skorzystania z oferty placówek gastronomicznych na miejscu, mimo trwającego zakazu, deklaruje 31% badanych. W przypadku siłowni czy centrum fitness takie deklaracje składa 15% Polaków.