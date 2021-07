Sfinks: 5 restauracji franczyzowych od czasu odmrożenia gastronomii

Od czasu odmrożenia branży gastronomicznej franczyzobiorcy zdecydowali się na otwarcie już 5 restauracji z portfela marek Sfinks Polska. Właśnie ruszył piąty lokal - w Krośnie. Kolejne otwarcia są planowane w najbliższych miesiącach.

Autor: PP Data: 21 lipca 2021 11:50

W Krośnie, przy ul. Franciszkańskiej 1, otwarta została najnowsza restauracja Sphinx, należąca do grupy Sfinks Polska. To już piąta restauracja uruchomioną przez giełdową spółkę po odmrożeniu gastronomii w połowie maja – wszystkie nowe lokale działają w modelu franczyzowym.

Ulokowana w starej kamienicy restauracja Sphinx oferuje 54 miejsca siedzące wewnątrz lokalu, a do końca września także 60 w ogródku na płycie Rynku. Zastała ona urządzona według standardu obowiązującego w całej sieci – wnętrze udekorowano charakterystycznymi kolorowymi lampami z tykw, zaś na ścianach umieszczono orientalne ozdoby. Restauracja jest podzielona na strefy zielenią, daje też możliwość organizacji bardziej prywatnego spotkania z rodziną lub przyjaciółmi w piwnicach.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowa restauracja Sphinx w Krośnie

W ofercie restauracji Sphinx znajduje się bogaty wybór dań inspirowanych bliskowschodnimi smakami, w tym popularna shoarma w różnych odmianach, a także mięsa i ryby z grilla. W karcie dostępne są też dania typu fit i bezmięsne oraz desery i napoje, w tym kompozycje autorskie. Restauracja serwuje również specjalną ofertę śniadaniową i lunchową.

- Nasze restauracje Sphinx są doskonałym miejscem na większe lub mniejsze spotkania – bo wyjście do restauracji ma przede wszystkim ważny wymiar społeczny. Hasłem przewodnim naszej marki jest „Jesz jak chcesz”, dlatego zapewniamy zróżnicowane menu, by każdy mógł nie tylko miło spędzić u nas czas, ale także znaleźć coś smacznego dla siebie. Będziemy także zachęcać mieszkańców Krosna do regularnych powrotów do naszej restauracji, oferując nowe dania w ramach specjalnych menu inspirowanych sezonowymi potrawami. Niewątpliwie klimat będzie budować też fakt, że nasza restauracja w Krośnie powstała w miejscu dawnej restauracji Portius, która istniała tutaj już przed I wojną światową.– zachęca do odwiedzenia nowej restauracji Sphinx Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska.

Sphinx w Krośnie jest otwarty w godz. 11.00-22.00 od niedzieli do czwartku, zaś w piątki i soboty do 23:00. Jak we wszystkich lokalach spółki Sfinks Polska, przestrzegane są w nim wytyczne GIS oraz własne procedury higieny, czyli tzw. Antywirusowa Dziesiątka Sfinksa. Goście mogą także zamawiać dania z cyfrowego menu.