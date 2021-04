Sfinks otrzyma ponad 14 mln zł pożyczki

Agencja Rozwoju Przemysłu zdecydowała o udzieleniu spółce Sfinks pomocy na ratowanie w formie pożyczki w wysokości 14.010 tys. zł. Pożyczka została udzielona na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Autor: horecatrends.pl Data: 30 kwietnia 2021 17:13

Zgodnie z decyzją udzielenie pożyczki uzależnione jest od spełnienia kilku warunków, w tym ustanowienia przez Sfinks na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczenia zwrotu pożyczki.

- Przedmiotem finansowania jest pokrycie luki płynnościowej przez okres 5 miesięcy od uruchomienia środków pożyczki. Pożyczka będzie udzielona na okres 5 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, rozumianego jako dzień spełnienia ostatniego z w/w warunków i będzie oprocentowana w wysokości 4,15% w skali roku – informuje Sfinks.

Jednocześnie ARP zobowiązała Sfinksa do złożenia, w terminie 4 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, do zatwierdzenia:

- uproszczonego planu restrukturyzacji, jeżeli będzie ubiegał się o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne albo

- planu restrukturyzacji, jeżeli będzie ubiegał się o pomoc na restrukturyzację albo

- planu likwidacji albo

- oświadczenia o planowanej spłacie pożyczki w terminie określonym w decyzji.

- W zakresie powyższego Emitent informuje, że zgodnie ze złożoną do ARP informacją uzupełniającą do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy publicznej, Emitent zobowiązał się do przedłożenia do ARP w terminie 4 miesięcy od uzyskania pomocy, planu restrukturyzacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy na restrukturyzację w postaci zmiany terminu spłaty pożyczki na ratowanie i/lub częściową konwersję w/w pożyczki na akcje Emitenta – czytamy w komunikacie spółki.