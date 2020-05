Sfinks otworzył dwa nowe lokale Fabryki Pizzy

Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami Sphinx, Chłopskie Jadło, Piwiarnia Warki i Fabryka Pizzy, uruchomiła pod szyldem tej ostatniej sieci dwa nowe lokale. Jeden jest w ścisłym centrum Warszawy, a drugi, prowadzony przez franczyzobiorcę, działa w Piasecznie. W obu restauracjach można zamawiać dania także na wynos i z dowozem.

Fabryka Pizzy w Warszawie powstała przy ul. Parkingowej 5, tuż przy klubie Meta Disco, który również należy do Sfinks Polska. Do restauracji wchodzi się od ulicy, ale miedzy lokalami jest także wewnętrzne przejście. Tym sposobem osoby przychodzące do Mety będą mogły skorzystać z menu Fabryki Pizzy. Restauracja to ponad 160 mkw. powierzchni i duży bar, a wystrój utrzymany jest w charakterystycznym dla tej sieci, nowoczesnym i niezobowiązującym stylu. Przy restauracji działa letni ogródek.

Druga z nowo uruchomionych Fabryk Pizzy mieści się w podwarszawskim Piasecznie przy ul. Energetycznej 9. To lokal o powierzchni ok. 160 metrów ze stolikami na parterze i antresoli. Restauracja po okresie zawieszenia działalności przeszła gruntowny remont i zmianę wystroju. Ceglane ściany, kolorowe krzesła i inne charakterystyczne akcenty, połączone z nowoczesnymi elementami wyposażenia tworzą przyjazne wnętrze, które jest znakiem firmowym Fabryki Pizzy.

- Ruszamy z dwoma nowymi restauracjami, których otwarcie było przygotowywane już wcześniej. Polacy ciągle kochają kuchnię włoską, a przede wszystkim pizzę, która jest numerem jeden w dowozach. Oba nowe lokale mają duży potencjał, chociaż każdy z nich nastawia się na nieco innych klientów. Warszawska Fabryka Pizzy jest w samym centrum miasta, gdzie pracuje blisko 300 tys. osób, a wieczorami powoli rusza nocne życie stolicy. Z kolei lokal w Piasecznie, uruchamiany we współpracy z franczyzobiorcą, to punkt w środku dzielnicy mieszkaniowej, przyjazny dla rodzin i obsługujący lokalną społeczność – mówi Dorota Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki zarządzającej siecią Fabryka Pizzy.