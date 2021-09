Sfinks Polska na EEC: Wszyscy nasi franczyzobiorcy przetrwali pandemię

Nasi franczyzobiorcy przetrwali pandemię i otwierają kolejne lokale. Pomogliśmy otrzymać rządowe środki pomocowe, nasi kontrahenci mogli liczyć na ulgi w opłatach franczyzowych, wsparliśmy system sprzedaży w dowozie – mówił Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, podczas EEC 2021.

Autor: EJ/AW horecatrends.pl Data: 23 września 2021 07:18

Podczas debaty w ramach EEC 2021, wiceprezes Sfinks Polska Mateusz Cacek opowiadał m.in. o korzyściach wynikających z bycia franczyzobiorcą sieci.

Franczyza Sfinks Polska

Jak podkreślił, przedsiębiorca który zdecyduje się nawiązać współpracę franczyzową z Sfinks Polska może liczyć na wsparcie w podjęciu oraz prowadzeniu działalności. Obejmuje ono m.in. know how, marketing, pakiet szkoleń (m.in. jak ma pracować kuchnia, kelner z klientem), audyty oraz możliwość skorzystania z różnego rodzaju narzędzi pomocowych, co jest przydatne m.in. przy zawieraniu umowy najmu lokalu.

– Franczyzobiorca bez wsparcia franczyzodawcy w starciu choćby z galeriami handlowymi w umowach najmu jest na straconej pozycji. Służymy swoim know how. Dalej na etapie inwestycji w restaurację pomagamy uzyskać finansowanie. To namacalne korzyści na samym starcie przy inwestycji w lokal, ale jeszcze ważniejsze są korzyści w pracy codziennej, operacyjnej, zaczynając od samej marki Sphinx, która ma rozpoznawalność wspomaganą ponad 90 proc. – wymieniał.

Zaznaczył, że gastronomia to bardzo konkurencyjny rynek. Mimo że wielu osobom wydaje się, że to coś prostego i przyjemnego, jest to jeden z bardziej złożonych biznesów.

– Trzeba zgrać tyle elementów, że przypomina to żonglowanie 25 piłeczkami. Know how od strony franczyzodawcy jest bezcenny. Doświadczenie Sfinks Polska pozwala franczyzobiorcy na pracę na food cost ok. 8 proc. niższym niż średnia rynkowa. Mamy system zakupów centralnych, dedykowany system informatyczny pozwalający na sprawne zarządzanie stanami magazynowymi, lata doświadczeń w konstruowaniu karty i polityce cenowej. Przy dobrych średnich rachunkach food cost jest zdecydowanie lepszy – przekonywał prelegent.

Sfinks Polska w pandemii

Cacek podkreślił, że w czasie pandemii koronawirusa partnerzy biznesowi marki mogli funkcjonować na bardziej preferencyjnych warunkach. Firma ułatwiła franczyzobiorcom uzyskanie środków pomocowych, wprowadzono ulgi w opłatach franczyzowych, partnerzy mieli też narzędzia do sprzedaży w dowozie.

Wiceprezes Sfinks Polska podkreślił, że wszyscy franczyzobiorcy Sfinks przetrwali pandemię, co przy 7-miesięcznym zamknięciu branży należy uznać za duży sukces. Po zniesieniu lockdownu wystartowało już 8 nowych lokali.

– Nasi franczyzobiorcy dostali bardzo precyzyjna instrukcję, jak wypełnić dokumenty, żeby dostać szybko środki i potem nie musieć ich zwracać – mówił Mateusz Cacek.

– Rozwijamy swój portal smacznieiszybko.pl, dzięki czemu franczyzobiorcy unikają prowizji od platform do zamawiania jedzenia i marżowość jest znacznie lepsza. Powstało kilka marek wirtualnych dostępnych tylko do sprzedaży w dowozie. Z jednej kuchni restauratorzy mogli wozić dania innych naszych marek, jak Chłopskie Jadło, The Burgers, Yolo Chicken czy pizzę Da Mamma – wymieniał Mateusz Cacek.

Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, był panelistą debaty Rynek franczyzy w Polsce, która odbyła się 22 września w Katowicach w ramach EEC 2021.