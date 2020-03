Sfinks Polska: Nasi dostawcy deklarują ciągłość dostaw. Przedstawili procedury awaryjne

Branża gastronomiczna zaczyna już odczuwać działanie koronawirusa. O aktualną sytuację portal horecatrends.pl zapytał Dorotę Cacek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 12 marca 2020 17:06

Horecatrends.pl: Jakie działania podejmuje Sfinks Polska w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną?

Dorota Cacek, wiceprezes zarządu Sfinks Polska: W spółce na stałe funkcjonuje komitet zarządzania ryzykiem, analizujący ryzyko we wszystkich naszych obszarach działalności, jak i inicjujący odpowiednie działania dla danej sytuacji. Biorąc pod uwagę, że bezpieczeństwo naszych klientów to dla nas priorytet, wzmocniliśmy m.in. środki ostrożności na bazie wdrożonego w lokalach systemu HACCP, począwszy od etapu przyjęcia dostawy produktów aż po obsługę gości. Zwiększona została również częstotliwość sprzątania i czyszczenia w restauracjach za pomocą profesjonalnych środków dezynfekujących. Jednocześnie w pełni stosujemy się do wszystkich zaleceń GIS.

Czy widać większe zainteresowanie klientów dostawami do domu?

Notujemy systematyczny wzrost sprzedaży w kanale delivery. Wygląda na to, że z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem coraz więcej klientów zamawia posiłki w dowozie, szczególnie w trakcie lunchu. To zjawisko przypisujemy zlecanej przez coraz większą grupę pracodawców pracy zdalnej. Nie bez znaczenia jest też prowadzona obecnie przez nas akcja promocyjna - butelka PEPSI gratis do każdego zamówienia z oferty Sphinx, Chłopskie Jadło, WOOK czy The Burgers w dowozie. Jednocześnie jesteśmy przygotowani na dalszy wzrost zainteresowania dostawami poprzez zapewnienie dostępności kurierów.

Co z restauracjami w galeriach handlowych? Czy widać mniejszy ruch?

Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić, w jaki sposób obecna sytuacja związana z koronawirusem wpływa na poziom wizyt w restauracjach, szczególnie że na ruch w lokalach przekłada się wiele różnych czynników, jednak pewien spadek jest już zaobserwowany.

Jak zareagował rynek dostawców? Czy są problemy z dostępnością poszczególnych produktów?

Nasi dostawcy przedstawili nam swoje procedury awaryjne w zaistniałej sytuacji i deklarują ciągłość dostaw na tym etapie. My także będziemy dążyć do tego, aby zapewnić klientom ciągłość obsługi zarówno w restauracjach, jak i w dowozie.

Dziękujemy za rozmowę

Zob. też Stołeczni restauratorzy wystosowali petycję dot. Wsparcia Branży Gastronomicznej w związku z koronawirusem