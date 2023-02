Sfinks Polska poprawia wyniki. Grupa odnotowała wzrost sprzedaży do 14,92 mln zł w styczniu 2023

Sfinks Polska z coraz lepszymi wynikami

Wzrosty sprzedaży Grupy to efekt pracy 77 restauracji sieci Sphinx, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers wobec 86 lokali rok wcześniej. Jednocześnie, na porównywalnej sieci lokali, działających w obu okresach, wzrost ten wyniósł 32,4% r/r.

Mimo wciąż niełatwej sytuacji na rynku gastronomicznym nasze restauracje skutecznie budują sprzedaż i pozycję na rynku. Szczególnie w tych wciąż pełnych wyzwań warunkach gospodarczych widać, jak duże znaczenie ma działanie pod silną marką i we wspólnej grupie, w której można mieć zagwarantowane niższe koszty w ramach zakupów centralnych czy korzystać ze wspólnego marketingu. Na naszych wynikach sprzedażowych widać też wyraźnie, jak duże znaczenie ma konsekwentnie rozwijany przez nas program lojalnościowy Aperitif, w ramach którego nasi goście mogą korzystać ze specjalnych ofert i zniżek. W styczniu używało go już ponad 510 tys. osób, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Jest on aktualnie jednym z naszych najważniejszych rozwiązań marketingowych i odpowiada już za 23% sprzedaży – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska. Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sfinks zadeklarował systematyczne raportowanie miesięcznych danych sprzedażowych do 10. dnia każdego miesiąca.

Mamy za sobą pełny rok bez ograniczeń wynikających z pandemii, który może już stanowić bazę porównawczą dla bieżących działań. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć politykę comiesięcznego raportowania sprzedaży gastronomicznej bezpośrednio po zagregowaniu danych miesiąca. Kiedy wciąż głównie mówi się o zamknięciach na rynku gastronomicznym, my nie tylko przetrwaliśmy niezwykle trudny okres pandemii, ale potrafiliśmy szybko podnieść sprzedaż, zawalczyć o klienta i naszą pozycję na rynku. Nasze dane pokazują też bardzo dużą efektywność sieci franczyzowej. Jest to model, w oparciu o który chcemy rozwijać nasze sieci. Od lat inwestujemy w narzędzia, które mają być wsparciem dla franczyzobiorców i umożliwić nam skuteczne działania jako franczyzodawcy, co coraz bardziej przekłada się na nasze wyniki – dodaje Sylwester Cacek.

Co składa się na wyniki Sfinksa?

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

***

Grupa Sfinks Polska zarządza 116 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji SPHINX (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 5 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.