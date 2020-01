Sfinks Polska w 2019, czyli rozstania i powroty – podsumowanie horecatrends.pl

Sfinks Polska w 2019 roku na parę miesięcy pożegnał się z Sylwestrem Cackiem w roli prezesa. Rok zakończył perspektywicznie – nadzieją na pozyskanie inwestora.

Data: 15 stycznia 2020

Początek 2019 roku rozpoczął się dla Sfinks Polska od zmian w zarządzie. Do spółki w styczniu dołączył Dariusz Strojewski, który objął stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Strojewski w przeszłości związany był już ze Sfinksem – w latach 2009–2010 również pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.

Na początku roku spółka podała też, że w związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii P planuje ponowną emisję tych akcji. W lutym podpisano z Sylwestrem Cackiem umowę nabycia 6 mln akcji spółki serii P za 6 mln zł. Do objęcia jednak nie doszło.

Plany na 2019 r. zakładały zwiększenie udziału franczyzy w całej sieci do ponad 60%. Oprócz rozwoju modelu franczyzowego, elementem strategii Sfinksa miała być rozbudowa portfolio uzupełniających się marek, tak by reprezentowały one wszystkie kluczowe segmenty rynku gastronomicznego. Jednym ze sposobów realizacji tego celu miały być akwizycje, w tym inwestycje w mniejszościowe pakiety udziałów. Na 2019 rok Sfinks zaplanował 2 lub 3 tego typu projekty przy jednoczesnym rozwoju sieci w ramach dotychczasowych marek. Jak zapowiedziano, w 2019 miało przybyć przynajmniej 20 nowych lokali.

Spółka dokonała aktualizacji strategii rozwoju na lata 2017–2022. Ogłosiła, że zamierza w tym okresie nie tylko zarządzać siecią liczącą co najmniej 400 lokali, ale także nawiązać współpracę z nie mniej niż 1000 punktów gastronomicznych w programie afiliacyjnym.

Ogromne zaskoczenie przyszło pod koniec czerwca, kiedy to Sylwester Cacek poinformował, że rezygnuje z funkcji prezesa i zamierza przejść do rady nadzorczej.

W październiku jednak powrócił do władz Sfinks Polska i został powołany przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu w ramach wspólnej kadencji trwającej do 6 lutego 2024 r. Jednocześnie z zarządu Sfinksa odszedł wiceprezes Dariusz Strojewski.

Po trzecim kwartale spółka zanotowała jednostkowy wynik netto na poziomie -13,62 mln zł (wobec -2,30 mln zł sprzed roku) oraz EBITDA w wysokości 27,32 mln zł (wobec 8,77 mln zł sprzed roku).

W połowie grudnia poinformowano, że Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki. Łączny poziom środków jakie inwestor rozważa przeznaczyć na zaangażowanie w akcje spółki nie przekroczy kwoty 25 mln zł w okresie trwania ewentualnej umowy inwestycyjnej.

"Potencjalne zaangażowanie kapitałowe inwestora (lub wskazanych przez niego podmiotów) opierałoby się na możliwości dokapitalizowania spółki w drodze obejmowania przez inwestora nowo subskrybowanych przez Sfinks akcji oraz/lub nabywania akcji spółki znajdujących się już w obrocie giełdowym" - napisano.

