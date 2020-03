Sfinks Polska w ostatni weekend z 90 proc. spadkiem przychodów w restauracjach

Zarząd Sfinks Polska poinformował, że z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego skutkujące wprowadzeniem zakazu podawania posiłków na miejscu w restauracjach, zaprzestał do odwołania obsługi klientów w lokalach restauracji należących do sieci Grupy Sfinks Polska.

Data: 16 marca 2020

Sfinks Polska prowadzi nadal sprzedaż posiłków na wynos oraz w kanale delivery (z dowozem) z wyłączeniem części restauracji mieszczących się w centrach handlowych objętych zakazem prowadzenia w nich ww. działalności, zgodnie z interpretacjami rozporządzenia Ministra Zdrowia przez te centra.

Spółka wskazuje jednocześnie, że sprzedaż posiłków w ww. kanałach, mimo że dynamicznie rosła w ujęciu r/r, to ze względu na niską bazę odniesienia dotychczas miała niewielki udział w przychodach ze sprzedaży ogółem, a w dniach 14-15.03.2020 r. nie odnotowała znaczącego wzrostu.

Na chwilę sporządzenia raportu procentowy spadek przychodów w restauracjach sieci Grupy Sfinks Polska za okres 14-15.03.2020 r. wyniósł ok. 90% w stosunku do poprzedniego weekendu. W przypadku braku istotnego wzrostu zainteresowania kanałami sprzedaży na wynos i w delivery, a w efekcie utrzymania się istotnego spadku sprzedaży gastronomicznej będzie to miało bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i sytuację płynnościową/gospodarczą.



Sfinks wskazuje, iż obecnie nie jest w stanie oszacować pełnych skutków pandemii oraz działań ją ograniczających wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia na wyniki finansowe oraz sytuację płynnościową.