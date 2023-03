Sfinks Polska: Wzrost sprzedaży mimo spadku liczby lokali

Sfinks: Wzrost sprzedaży

- Luty to kolejny miesiąc dynamicznego wzrostu sprzedaży w naszych sieciach. W tym okresie jedna z restauracji była zamknięta przez część miesiąca ze względu na przeprowadzany remont, co miało niewielki wpływ na prezentowany wynik gastronomiczny. Niezależnie, od początku roku utrzymujemy silny trend wzrostowy. Dzięki znanym markom i skutecznie prowadzonym działaniom prosprzedażowym nasze restauracje przyciągają klientów. To z kolei przekłada się na obroty lokali i buduje też biznes naszych franczyzobiorców. To dla nas szczególnie ważne, bo w tym modelu chcemy konsekwentnie rozwijać nasze sieci. Już teraz większość restauracji pod naszymi szyldami to lokale prowadzone przez franczyzobiorców. Świetnie pracują i dobrze potrafią policzyć swój biznes, dlatego staramy się im stworzyć dobre warunki do otwierania z nami kolejnych restauracji. Taka współpraca już działa, opłaca się obu stronom i chcemy wiązać wspólnie swą przyszłość. Duża w tym zasługa dopracowanego konceptu franczyzowego i szeregu narzędzi, w które przez lata inwestowaliśmy i które pomagają w zarządzaniu siecią i poszczególnymi restauracjami. Wśród nich jest nasz program lojalnościowy i aplikacja mobilna Aperitif. Pracujemy nad dalszym rozwojem tego programu co powinno jeszcze bardziej wspomagać pracę restauracji – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

- W naszych sieciach funkcjonują też rozwiązania IT, które umożliwiają stały monitoring kosztów na poziomie sieci i poszczególnych restauracji, co ma szczególne znaczenie w obecnych zmiennych warunkach rynkowych. Rozwijamy też kolejne autorskie narzędzia technologiczne, które pomagają nam i restauratorom w zarządzaniu szeroko rozumianą jakością w lokalach. Wszystkie te elementy przekładają się na zaufanie gości i ich powroty do naszych restauracji lub zamawianie dań w dostawie. W efekcie luty 2023 r. był kolejnym miesiącem, w którym nasze sieci wypracowały silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży – dodaje Sylwester Cacek.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.