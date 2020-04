Sfinks przedłużył termin zapłaty za Fabrykę Pizzy

View this post on Instagram

Od 4 maja nastąpi II etap odmrażania gospodarki. W II fazie nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych i centrów handlowych, niestety z wyłączeniem food courtów i przestrzeni restauracyjnych. #horeca #gospodarka #pandemia #koronawirusa #koronawirus #hotele #centrumhandlowe #foodcourt #restauracja #restauracje #gastronomia #wsparcie #horecatrends