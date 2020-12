Sfinks szuka nowych źródeł przychodów

Sfinks kontynuuje rozwój sprzedaży w dostawie i na wynos. Przygotowuje się też do uruchomienia nowych źródeł przychodów: sprzedaży dań gotowych w ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych we współpracy z Eurocash oraz oferty cateringowej. Jednocześnie spółka szuka szans na poprawę sytuacji korzystając z przepisów w ramach rządowych tarcz antykryzysowych dla przedsiębiorców.

Autor: horecatrends.pl Data: 01 grudnia 2020 09:54

- Trendy sprzedaży i wyniki na poziomie EBITDA z początku roku, generowanego przez sieć, napawały optymizmem. Niestety lockdown kosztował nas bardzo dużo: EBITDA w okresie wiosennego zamknięcia była ujemna i wynosiła -3,8 mln zł, a po dziewięciu miesiącach roku wynik ten, oczyszczony z wpływu MSSF, pokazuje poziom niższy o 70%. To przekłada się na 11 mln zł utraconej gotówki z sieci w ujęciu rok do roku, a o wiele więcej przy założeniu kontynuacji choćby połowy trendu z pierwszych dwóch miesięcy – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

W styczniu i w lutym br. sieć zwiększyła przychody średnio o 18% r/r. Dobrze wyglądał też wynik EBITDA sieci (bez wpływu MSSF16), który w dwóch pierwszych miesiącach roku przewyższył poziom ubiegłoroczny. W tym okresie Sfinks miał też 900 chętnych osób do otwarcia restauracji we franczyzie. Trendy te pozwalały spółce liczyć na udany rok. Wiosenny lockdown zaprzepaścił te szanse, jednak po odmrożeniu gastronomii w połowie maja sieć zabrała się za odrabianie sprzedaży i wyniki osiągnięte w lipcu, sierpniu oraz wrześniu pozwoliły na częściowe zasypanie dwumiesięcznej luki przychodowej. Ponowne zamknięcie lokali gastronomicznych wprowadzone przez rząd pokrzyżowało plany dotyczące obrotów spółki w tym roku.

- W ciągu trzech letnich miesięcy pomiędzy zakazami nałożonymi na gastronomię udało nam się odrobić część utraconych przychodów. To w połączeniu z dobrymi trendami z początku roku dowodzi, że nasz biznes operacyjny ma zdrowe podstawy i to jest grunt, na którym możemy opierać nasz plan odbudowy. Warto przy tym pamiętać, że wyniki Sfinksa powinny być oceniane przez pryzmat wszystkich danych i informacji, a nie tylko na podstawie samego wyniku netto, na który zresztą wpływa wiele elementów księgowych oraz garb w postaci długu zaciągniętego jeszcze przed 2009 przez poprzednie władze spółki, a który do tej pory spłacamy – mówi prezes Sfinksa.

Na koniec trzeciego kwartału 2020 r. spółka Sfinks odnotowała przychody jednostkowe w wysokości 63,25 mln zł wobec 119,60 mln zł rok wcześniej. Wynik netto po dziewięciu miesiącach tego roku wyniósł -33,99 mln zł, w porównaniu z -12,44 mln zł po dziewięciu miesiącach 2019 r. Wynik netto obciążyły m.in. niezrealizowane różnice kursowe na wycenie zobowiązań z tytułu leasingu zgodnie z MSSF16 (ok. 4 mln zł) związane głównie z czynszami za lokale w walutach obcych, odpisy dotyczące wartości znaku Chłopskie Jadło (6 mln zł) oraz majątku trwałego (7,2 mln zł) powstałe w wyniku uwzględnienia w projekcjach do wyceny spodziewanych skutków pandemii. Jednostkowy wynik EBITDA (z MSSF16) wyniósł 12 mln zł w na koniec trzeciego kwartału 2020 r. wobec 27 mln zł po trzecim kwartale 2019 r., natomiast po oczyszczeniu z MSSF16, odpowiednio: - 5 mln zł i ok. 4 mln zł.

W okresie trzech kwartałów spółka łącznie otworzyła sześć nowych restauracji, w tym trzy lokale Sphinx oraz trzy Fabryki Pizzy. Po trzecim kwartale jednakże wszystkie uruchomione przez Sfinksa Fabryki przeszły pod zarząd spółki założycieli sieci tej marki. Było to efektem podpisania pod koniec września br. nowej umowy inwestycyjnej, odsuwającej w czasie tę inwestycję i zmieniającej sposób zakupu marki oraz całej sieci przez Sfinksa. Obecnie giełdowa spółka ma opcję nabycia udziałów spółki Fabryka Pizzy do 31 stycznia 2022 r.