Sfinks z 60-proc. spadkiem obrotów w restauracjach w ciągu ostatniego miesiąca

Sprzedaż gastronomiczna netto w restauracjach Sfinks Polska w okresie lock down spadła rdr o ponad 90 proc. Od 18 maja do 16 czerwca była niższa o około 60 proc. Około 20 proc. lokali nie wznowiło działalności.

Autor: horecatrends.pl Data: 17 czerwca 2020 08:45

Jak podała spółka, sprzedaż gastronomiczna netto w restauracjach należących do sieci Sphinx oraz Chłopskie Jadło w okresie lock down, tj. od 14.03.2020 do 17.05.2020r. spadła o ponad 90 proc, w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedzającego.

W okresie od 18.05.2020 r. do dnia sporządzenia raportu sprzedaż gastronomiczna była niższa o około 60 proc. od sprzedaży zrealizowanej w porównywalnym okresie roku ubiegłego.



Po okresie lock down około 20 proc. lokali działających pod marką Sphinx oraz Chłopskie Jadło z przyczyn organizacyjnych i biznesowych nie wznowiło sprzedaży. Jak zaznaczono, liczba ta może ulec zmianie.



- W związku ze wskazanym powyżej istotnym ograniczeniem poziomu sprzedaży w okresie lock down i związanym z tym brakiem wpływów odpowiednich środków finansowych, Spółka nie mogła regulować istotnej części zobowiązań handlowych. Emitent znajduje się w trakcie uzgodnień z kontrahentami, w tym głównie podmiotami wynajmującymi lokale w zakresie spłaty w/w zobowiązań oraz zmiany warunków łączących je umów celem ich dostosowania do aktualnych realiów prowadzenia działalności. Z tych przyczyn nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszego raportu precyzyjne określenie ich ostatecznej wysokości - zaznaczono w komunikacie.

Sfinks Polska zarządza 175 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią restauracji Sphinx, pubami Piwiarnia Warki, restauracjami Chłopskie Jadło, WOOK, Fabryka Pizzy oraz lokalami Meta Seta Galareta, Meta Disco i Lepione & Pieczone