Sfinks ze stratą netto mimo zwiększenia przychodów w 2019 r.

Restauracje sieci Sfinks Polska osiągnęły w 2019 r. przychody ze sprzedaży gastronomicznej w wysokości 198,80 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 5% r/r. W minionym roku spółka zanotowała wynik netto -16,69 mln zł w ujęciu formalnym. EBITDA osiągnęła poziom 36,91 mln zł w ujęciu formalnym i 6,54 mln zł po oczyszczeniu z wpływu MSSF (wobec 12,19 mln zł w 2018 r.)

Autor: horecatrends.pl Data: 01 lipca 2020 09:47

W 2019 r. przychody gastronomiczne rosły w ramach wszystkich głównych marek grupy Sfinks Polska. Największą dynamikę sprzedaży zanotowała Fabryka Pizzy (+177%), która rośnie w związku z otwarciami nowych restauracji, jednocześnie dobry wynik sprzedażowy odnotowała także sieć Chłopskie Jadło (+12%). Obroty zwiększały się również w sieci Sphinx (+2%). Ta ostatnia marka ma największy udział w przychodach gastronomicznych grupy (85%), przy czym w miarę rozwoju komplementarnego portfolio marek jej udział maleje, co jest zgodne z założeniami strategii i odzwierciedla rozwój pozostałych sieci.

- W ostatnich latach ciągle zmagamy się ze zmianami otoczenia, które utrudniają płynną realizację naszych planów rozwoju. Mimo różnych wyzwań, które mają wpływ na rynek gastronomiczny w Polsce, cały czas pracujemy nad strukturą sieci. Rozwijamy portfolio marek i dążymy do tego, by mieć jak najwięcej restauracji wysoko przychodowych i o satysfakcjonującej rentowności. Otwieramy nowe, obiecujące lokalizacje, poprawiamy obroty w istniejących i czasem wychodzimy z niektórych punktów. To podejście przynosi efekty w postaci rosnących przychodów gastronomicznych, mimo że na koniec 2019 r. mieliśmy o dwie restauracje mniej niż na koniec 2018 r. Co więcej, jesteśmy na tyle skuteczni w zarządzaniu siecią, że w 2019 r. przekroczyliśmy poziom sprzed wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, który uderzył rykoszetem w branżę gastronomiczną. To doświadczenie i kompetencje w powiązaniu z wdrożonymi narzędziami wspomagającymi sprzedaż stanowią naszą siłę w 2020 r., kiedy cała gastronomia mierzy się z pandemią COVID-19. Mimo iż nasze przychody spadły w okresie zamknięcia restauracji o około 90%, a po ponownym uruchomieniu restauracji są jeszcze dalekie od osiągnięcia poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego, nie tylko trwamy, ale także rozwijamy się, otwierając nowe lokalizacje nawet w tym wyjątkowo trudnym okresie. Uruchomiliśmy też program „Franczyza za 1 zł”, wspierający działające na rynku restauracje, które chcą skorzystać z naszego know-how i silnych marek przynajmniej przez rok, bez opłat wstępnych i wielkich inwestycji – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

W 2019 r. grupa Sfinks Polska otworzyła 12 restauracji, a wśród nich znalazły się cztery nowe Fabryki Pizzy (Skierniewice, Katowice, Warszawa i Kraków), trzy Piwiarnie Warki (Kraków, Warszawa, Siedlce), dwie restauracje Sphinx (Warszawa, Siedlce), a także kupiła dwa lokale Meta oraz klub Meta Disco. W 2020 roku w ramach grupy zostały uruchomione trzy nowe restauracje, z czego dwie po odmrożeniu gastronomii, a kolejne są w przygotowaniu m.in. nowy Sphinx w Starogardzie Gdańskim, który rusza „na dniach”.

Równocześnie spółka rozwijała działalność w segmencie delivery, zarówno poprzez własny portal Smacznieiszybko.pl, jak i popularne platformy do składania zamówień online (Uber Eats, Wolt, Pyszne, Pizzaportal). Dla tego kanału sprzedaży wprowadzono w 2019 roku dwie nowe marki, dostępne wyłącznie w e-ofercie: Sprytna Pizza oraz The Burgers. Jednocześnie spółka zwiększała geograficzną dostępność oferty delivery – na koniec roku usługą było objętych 70 restauracji w całej Polsce. Spółka wyszła też poza stacjonarny zasięg swoich sieci, realizując zamówienia różnych marek z lokali poszczególnych sieci, tym samym zwiększając dostępność oferty i budując konkurencyjność na rynku. W efekcie Chłopskie Jadło zyskało czternaście dodatkowych wirtualnych lokalizacji, a Fabryki Pizzy dwie.

W 2019 r. grupa Sfinks Polska osiągnęła skonsolidowane przychody o wartości 170,36 mln zł (wobec 181,61 mln zł rok wcześniej). Skonsolidowany EBIT wyniósł -5,15 mln zł w ujęciu formalnym i -10,59 mln zł po oczyszczeniu z MSSF16 (wobec 1,27 mln zł w 2018 r.). Z kolei skonsolidowany wynik netto wyniósł -18,00 mln zł w ujęciu formalnym oraz -15,02 mln zł po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 (wobec -4,68 mln zł w 2018 r.). EBITDA grupy po 2019 r. to 37,10 mln zł w ujęciu formalnym i 6,16 mln zł po oczyszczeniu (przy 12,00 mln zł w 2018 r.).