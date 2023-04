Sfinks zwiększa przychody, zysk netto i EBITDA w 2022 r.

Sfinks Polska: Wyniki

- Rok 2022 w Sfinksie stał pod znakiem powrotu gości do restauracji i stopniowej odbudowy sprzedaży. Pierwsze miesiące roku były jeszcze ciągle trudne, bo część restrykcji pandemicznych nadal obowiązywała w lokalach, jednak od sezonu letniego obserwowaliśmy coraz więcej wizyt i rosnące obroty restauracji. Ten trend nasilał się zwłaszcza w drugim półroczu. W wypracowywaniu sprzedaży za 2022 rok bardzo dużą rolę odgrywał nasz program lojalnościowy Aperitif, który daje dostęp do wielu ofert specjalnych i zniżek w naszych restauracjach. W czasach rosnącej inflacji jest to duża zachęta i dodatkowy bonus dla gości. Na koniec ubiegłego roku z programu korzystało 510 tysięcy osób i około 19% sprzedaży gastronomicznej za 2022 r. stanowiły zamówienia złożone właśnie z wykorzystaniem Aperitif – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Ważnym wydarzeniem 2022 r. w Sfinksie było uprawomocnienie się układu z wierzycielami, w ramach którego wydłużono czas spłaty zobowiązań, część długu umorzono, a część podlega zamianie na akcje spółki. Jego łączny pozytywny wpływ na wynik netto Sfinksa to 26 mln zł.

- Warto mieć na uwadze, że ten czynnik ma też długofalowe i wielowymiarowe pozytywne znaczenie dla naszej grupy. Uprawomocnienie i wprowadzenie w życie układu z wierzycielami umożliwiło bowiem ustabilizowanie naszej sytuacji finansowej na lata, a dzięki temu ułatwiło odbudowę sprzedaży i rentowności. Znalazło to już odzwierciedlenie w wypracowanym przez grupę wyniku EBITDA, który za 2022 rok wyniósł 41,81 mln zł, a po oczyszczeniu z księgowego wpływu MSSF 16 było to 23,32 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 11,14 mln zł oraz -7,17 mln zł. Innym ważnym elementem układu, zwłaszcza w zakresie płynności, są przyjęte zasady spłat kredytu. W pierwszej kolejności bowiem spłacamy raty kapitałowe, a dopiero od roku 2028 będziemy spłacać odsetki. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza obecnie wobec dynamicznie zmieniających się stóp kredytowych – wyjaśnia prezes Sfinksa.

Na koniec 2022 r. w ramach sieci Sfinks Polska działało 117 restauracji, z czego najwięcej, bo 71 lokali, liczyła sieć SPHINX. Dominującym modelem w strukturze sieci są restauracje franczyzowe, które na koniec minionego roku stanowiły 71% lokali sieci Sfinks Polska. W oparciu właśnie o ten model spółka zamierza rozwijać sieci. Oprócz zarządzania dotychczasowymi konceptami, jak SPHINX, Piwiarnia czy Chłopskie Jadło spółka w 2022 r. rozpoczęła testowanie konceptu The Burgers w wydaniu stacjonarnym. Jednocześnie dodatkowe źródło przychodów stanowiła sprzedaż dań w segmencie delivery (także w oparciu o marki wirtualne dostępne tylko w dostawie) oraz rozwijana oferta dań gotowych.

W ujęciu jednostkowym przychody Sfinksa w 2022 r. wyniosły 98,56 mln zł wobec 60,68 mln zł. Jednostkowy zysk netto wyniósł 17,28 mln zł (16,70 mln zł po skorygowaniu o wpływ MSSF16) wobec -19,57 mln zł w 2021 r. (-19,25 po skorygowaniu o wpływ MSSF 16).

- Miniony rok był niełatwy, ale ważny i pod wieloma względami przełomowy. Jako sieć i spółka nie tylko przetrwaliśmy trudny czas, ale wręcz wyszliśmy z niego mocniejsi. Kolejne miesiące na pewno nie będą łatwe, bo otoczenie się zmienia i przychodzą kolejne wyzwania, ale dziś jesteśmy w zupełnie innej, o wiele lepszej sytuacji niż jeszcze rok temu. Co istotne, notowane w pierwszych miesiącach obecnego roku wyniki sprzedażowe pokazują kontynuację pozytywnych trendów. Rośnie też liczba zgłoszeń od osób, które chcą prowadzić restauracje franczyzowe pod naszymi markami. Wszystko to sprawia, że optymistycznie patrzymy w przyszłość – podsumowuje Sylwester Cacek.