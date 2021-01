Shoarma restauracji Sphinx w Delikatesach Centrum

Shoarma, najpopularniejsze danie restauracji Sphinx, w styczniu trafiła do sprzedaży jako danie gotowe w Delikatesach Centrum, sieci liczącej ponad 1500 sklepów detalicznych w całej Polsce.

Autor: horecatrends.pl Data: 19 stycznia 2021 13:11

Oferta jest dostępna w pięciu wersjach smakowych, a na każdym opakowaniu dodatkowo jest kupon o wartości 10 zł do restauracji Sphinx. Dania ważą po 350 g i kosztują 11,99 zł lub 13,99 zł.

- Dania gotowe sprzedawane w sklepach detalicznych to szybko rosnący segment rynku, który stanowi dla nas szansę rozwoju biznesu, a nasza wieloletnia współpraca z Grupą Eurocash, organizatorem sieci Delikatesy Centrum, przyczyniła się do wykonania kroku w tym kierunku. Niewątpliwie na nasze decyzje wpływa też dzisiejsza sytuacja w gastronomii. Mamy jednak wiedzę, zasoby i sprawdzonych partnerów, z którymi możemy ten projekt wprowadzić w życie. Shoarma to najczęściej zamawiane danie w restauracjach Sphinx, jest na niemal każdym paragonie, a skoro lokale są zamknięte i klienci nie mogą przyjść na shoarmę, to shoarma „przychodzi” do nich. Wszystkie wersje dań to autorskie receptury, opracowane specjalnie dla Delikatesów Centrum – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska, spółki do której należy sieć Sphinx.

Na półki w sklepach trafiła shoarma pieczona z uda kurczaka w kilku wersjach: z pieczarkami w sosie śmietanowym, z sosem cheddar i duszonymi warzywami, w sosie curry z gotowaną czarną soczewicą, na ostro z warzywami z patelni i czerwoną fasolą oraz shoarma wieprzowa pieczona w sosie tandoori z batatami. Danie we wszystkich wersjach zawiera także ryż.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, czyli franczyzobiorców prowadzących sklepy Delikatesy Centrum, którzy widzą wśród konsumentów duże zainteresowanie ofertą dań gotowych, staramy się systematycznie rozbudowywać tę kategorię produktową. Chcemy, by sklepy naszych klientów wyróżniały się swoją ofertą spośród innych – i póki co, jako pierwsza sieć w Polsce - sprzedajemy kultowe dania shoarma z restauracji Sphinx – mówi Noel Collett, dyrektor generalny Delikatesów Centrum, członek zarządu Grupy Eurocash.