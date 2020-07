Sieć restauracji 7 Street z lokalem na Pomorzu

Zgodnie z zeszłorocznymi planami, w miniony weekend sieć 7 Street otworzyła pierwszy na Pomorzu lokal w Gdańsku.

Autor: horecatrends.pl Data: 01 lipca 2020 10:34

Lokal znajduje się na Głównym Mieście zwanym potocznie Starym miastem przy ul. Pańskiej 7/8. Restauracja zajmuje łącznie powierzchnię 180 m2 i jest podzielona na 2 poziomy. Do restauracji przydzielony jest jeden z większych ogródków letnich w tej okolicy.

Jest to okolica turystyczna, która poza polskimi turystami odwiedza mnóstwo turystów m.in z Norwegii, Szwecji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, co pozwala nam oferować zarówno ofertę śniadaniową jak i nastawiać się na pracę do późnych godzin - informuje sieć.